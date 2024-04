富邦金控響應世界地球日 增訂綠色金融目標2.9兆元

響應 4 月 22 日世界地球日,富邦金控 (2881-TW) 持續發揮金融本業影響力,透過投、融資引領企業客戶重視環境、低碳轉型,除 2023 年綠色金融成果已超過新台幣 2.57 兆元,並增訂通過 2030 年綠色金融目標為 2.91 兆元,攜手各產業奔向永續台灣願景;富邦金控也積極以身作則,響應政府淨零政策,已成為台灣碳權交易所首批國際碳權交易買家。富邦金控更宣布進一步推出「富邦 Run For Green™全民線上跑」,擴大 Run For Green™倡議計畫,未來民眾透過穿戴裝置或 APP 紀錄跑步資料,每累計跑 40 公里,就能兌換一棵樹。富邦期望讓更多民眾都能加入大 Run For Green™行列,為個人健康和地球永續而跑!