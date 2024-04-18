富邦金控響應世界地球日 增訂綠色金融目標2.9兆元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-18 11:15

響應 4 月 22 日世界地球日，富邦金控 (2881-TW) 持續發揮金融本業影響力，透過投、融資引領企業客戶重視環境、低碳轉型，除 2023 年綠色金融成果已超過新台幣 2.57 兆元，並增訂通過 2030 年綠色金融目標為 2.91 兆元，攜手各產業奔向永續台灣願景；富邦金控也積極以身作則，響應政府淨零政策，已成為台灣碳權交易所首批國際碳權交易買家。富邦金控更宣布進一步推出「富邦 Run For Green™全民線上跑」，擴大 Run For Green™倡議計畫，未來民眾透過穿戴裝置或 APP 紀錄跑步資料，每累計跑 40 公里，就能兌換一棵樹。富邦期望讓更多民眾都能加入大 Run For Green™行列，為個人健康和地球永續而跑！

富邦金控董事長蔡明興表示，世界地球日源起已超過 50 年，目的在鼓勵所有人團結一致，無論是個人、組織或企業，發揮力量讓地球更美好，富邦金控身為綠色金融領跑者，將繼續以「低碳、數位、激勵、影響」ESG 四大策略擴大正向影響，為淨零碳排目標努力奔跑。

針對非金融面，富邦金控自 2021 年起推動 Run For Green™倡議，目標五年內為台灣種下 10 萬棵樹，更結合運動贊助力量，凡跑者累積跑四大馬等指定賽事滿 40 公里，就可兌領一棵樹，截至目前為止跑者累積近 21.3 萬人次，超過 5.6 萬人次獲得領樹資格。世界地球日富邦金控再進一步推出「富邦全民線上跑」，未來民眾無論在公園、操場跑步，透過穿戴裝置或 APP 紀錄跑步資料，也能累積公里數兌換樹木。4 月 21 日、22 日，富邦金控則連續兩天舉行小型路跑活動，包含與 Garmin 合作在內湖復育園區舉行跑聚，讓參與者認識 7 種塑膠回收標誌；22 日晚間舉辦「拯救地球 功德一件」跑聚，邀請參與者攜帶已不再使用之賽事跑衣做回收，為奔向綠色貢獻心力！

富邦人壽以母公司富邦金控四大永續策略為核心，持續運用金融專業，以永續、低碳為舵，在金融面，加速綠色金融發展，不再承作新燃煤比大於 50% 之電廠投融資，至 2022 年底，ESG 主題性投資金額高達 2.26 兆元，綠色投資總金額逾 1.8 兆，2023 年綠色採購金額達 1.5 億元，連續六年獲經濟部「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」首獎、行政院環境部「綠色採購績優單位」認證等殊榮，充分落實責任投資；同時從本業出發，實踐綠色保險服務，運用 MID 身分認證推動行動投保及視訊投保，真正落實投保無紙化，並推動電子保單、電子通知單及行動保全等數位服務，相關作為一年可減少超過 40 萬公斤的碳排量，以保險科技落實環境永續理念。

北富銀致力協助客戶永續轉型，透過永續金融投資、放款、商品與專業服務，協助客戶提升 ESG 績效，截至 2023 年已提供 273 檔永續相關基金與海外債，資金規模逾新台幣 126 億元，2023 年全年綠色授信餘額更突破新台幣 2,600 億元。為建立 ESG 永續文化，北富銀每年均會舉辦員工活動，今年特別在世界地球日推出「富邦綠行動，永續一起拼」，設計食衣住行育樂的六大塊拼圖任務，鼓勵員工「拼出生活好習慣，天天都是世界地球日」！同時舉辦「綠行動市集」活動，邀請鮮乳坊、鄰鄉良食、勝利廚房等多家社企團體快閃擺攤，以行動支持在地農業及社會企業，推廣友善土地的永續理念。

富邦產險呼應全球、台灣淨零趨勢與政策，除了積極投入綠能保險外，亦率先提出「2050 淨零承保」，並透過相關服務或作為，協助企業客戶低碳轉型外。近年也力推電子保單，透過舉辦申辦電子保單的獎勵活動，持續推廣行動業務 APP、遠距招攬、數位表單平台等電子化平台，統計 2023 年度已發出近 940 萬張電子保單，降低近 77 萬公斤的碳排放量。此外，也積極推廣企業險商品的「電子化保險契約條款保單」，客戶於收到紙本保單後掃描 QR Code 即可查看保險契約條款，至少可減少約 75% 紙張印製；2023 年度申辦率近 75%，不僅提升服務效率，也為節能減碳貢獻一份心力。