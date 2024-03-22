〈富邦金法說〉富壽看好四大趨勢續加碼股票 升息半碼影響不大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-22 19:11

富邦金 (2881-TW) 今 (22) 日召開法人說明會，總經理韓蔚廷親自主持，富邦人壽自去年第四季起加碼布局國內外股票及 ETF，今年將持續以趨勢性、成長性類股為投資重心，長期看好 AI 等四大產業相關個股的發展；此外，台灣央行出乎意料升息半碼，對於富邦人壽、北富銀來說影響不大，受惠程度很些微。

北富銀總經理郭倍廷表示，台灣升息半碼，會反映到存款成本的壓力，對於損益不會有太大影響，北富銀的存放比結構及投資部位，今年還是會維持相同的策略，全行存款餘額年成長逾 5%，希望外幣放款及債券佔外幣存款比例持續增加，強化外幣資金運用效率。

至於央行升息半碼對於壽險的影響，富邦人壽資深副總董采苓表示，美國基準利率仍維持高檔，儘管台灣拉高至 2%，但台美利差仍大，對於人壽的避險成本沒有太大的改善，後續還需觀察美國降息幅度，才會有比較大的立即性效果。

市場法人關注富壽資產配置，韓蔚廷表示，由於市場預期 Fed 下半年可望啟動降息，帶動風險性偏好升溫，台股近來雖衝上 2 萬點，但類股表現差異很大，有漲、有跌，可能還是要看個股表現，以長期趨勢來說，AI 人工智慧、雲端、資料中心、電動車等相關個股還是持續看好，會評估加碼投資股票部位，比較有機會實現資本利得，但經常性收益可能會略低於去年。

至於現在 2 萬點是否為高點，韓蔚廷說，還是要由市場決定，強調投資有進有出，目前台股部位和去年底 4400 億元相去不遠，並透露，投資團隊去年第四季起擴大投資布局，「進場的時間很好」。此外，台積電也是多家壽險業者青睞的持股標的，目前股價是否已來到相對高檔，對此，韓蔚廷僅回應，長期看好台積電的產業競爭力，持股部位無法對外透露。

外界關注接下來是否有增資計畫，韓蔚廷表示，富邦金沒有普通股資增的計畫，資本適足率超過 120% 以上，可因應業務發展需求。而富壽已公告發行 250 億元次順位債，作為備用補充資本，目前亦無進一步增資計畫，也不考慮赴在海外成立特殊目的公司 (SPV) 來發行海外債籌資。

觀察富邦人壽投資組合，現金維持充足水位，約 1948 億元，公司表示，將視市況動態調整配置，以提升收益，國內外股票占比上升，主要反映股票部位評價上升及配置增加，國內股票部位約 4404 億元，占比約 9.1%，報酬率略較前年下滑，但仍有 12.45% 的好成績，國外股票部位 3125 億元，占比 6.5%，報酬率 7.84%；國內債券部位 6177 億元，占比 12.8%，報酬率 2.36%；國外債券 2 兆 7327 億元，占比 56.7%，報酬率 3.91%。

富邦人壽海外固定收益組合方面，海外固定收益資產配置，以美國市場的投資等級公司債及金融債為主。

至於投資收益組成，富邦人壽表示，總投資資產穩定成長，年增 5%，主要反映市值回升及金融資產重分類之影響，受惠利率走升、美元升值，經常性投資收益較 2022 年提升，不過，避險成本上升及資本利得下降，使得整體投資報酬率較 2022 年下滑。