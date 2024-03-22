〈富邦金法說〉「預期股利會增加」配發率4-5成 法人樂觀估2.5元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-22 17:06

富邦金 (2881-TW) 今 (22) 日召開法人說明會，由總經理韓蔚廷主持，市場關注今年股利發放議題，總經理韓蔚廷表示，預計 4 月董事會正式討論，富邦金去年獲利成長 40.7%，每股純益 (EPS) 成長 35.6%，強調整體盈餘配發率會反應獲利成長，原則上維持 4-5 成，「預期股利會增加」，希望在市場期待與公司發展中取得平衡。市場法人樂觀預期，股利有望來到 2.5 元。

對於現金股利的目標，韓蔚廷說明，希望維持前兩年的策略綜合考量來發放，過往股利的配發率平均落在 4-5 成，事實上，2022 年度達到 56.5%，前幾年也有低於 4 成， 因此，2023 年度的股利政策應該能維持穩健配發的原則。

韓蔚廷指出，股利配發要考量很多因素，首先要顧及投資市場的期望，其次則要看子公司獲利上繳的金額，公司仍要持續成長，保留一部分的資本，希望能在投資人期待與公司長遠發展中找到平衡。

由於富邦人壽其他權益項下提列特別盈餘公積可迴轉到可分配盈餘約 1300 億元，因此，市場法人樂觀預期，若以富邦金前一年度每股配發現金股利 1.5 元、股票股利 0.5 元來估算，2023 年度配發金額有望達到 2.5 元的水準。

不過，韓蔚廷不對股利預估金額多做評論，僅強調股利政策必須經過董事會進一步討論，但可預期股利會增加，而富邦金控長期目標就是配發率維持 4-5 成的穩定策略。

富邦金會中公布 2023 年財報，稅後純益達 660 億元，每股純益連續 15 年居金控業之首，達 4.8 元，總資產 11.1 兆元，淨值 8024 億元，普通股每股淨值 54.29 元。