中鋼股東會紀念品揭曉 125萬股民可領抗菌多功能不鏽鋼砧板組

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-18 09:14

股東人數約 125.83 的中鋼 (2002-TW) ，備受期待的股東會紀念品出爐，考量國人重視食安衛生，並搭配近年超夯戶外露營及野餐風潮，今年度股東會紀念品為抗菌多功能不鏽鋼砧板組，「砧 (ㄓㄣ) 心有您」，感謝股東長期的支持與愛護。

中鋼表示，藉由不鏽鋼砧板組的優異材料特性，希望能陪伴股東親近大自然享受烹飪及備餐方便性及樂趣，同時確保食安衛生無虞；亦可與家中現有砧板輪替使用，增加居家烹調便利性，為戶內外使用皆適宜的生活良品。

「砧心有您」為不鏽鋼及 PP 塑料雙砧板組合，不鏽鋼砧板材質採用特製 304 抗菌不銹鋼，清洗方便、好保養，為餐廚用品的最佳首選。塑料砧板以食品級 PP 塑料製成，耐溫攝氏 - 10 度至 110 度，於各種冷凍及高溫食材均可安心使用。

砧板表面的六邊形格紋可固定食材，在刀切過程中不易滑動，並採用傾斜式設計，底部可承接料理食材時產生的過多水分，方便實用；反轉後背面之立體曲折溝槽，可做為餐具或茶杯瀝水臺使用，兼具料理生鮮、蔬果、瀝水三種功能於一體。

此外，「砧心有您」以可重複使用之 PVC 收納袋作為外部包裝，兼具防塵衛生及外出攜帶的便利性外，同時展現中鋼重視永續環保的企業精神；另外，採用旋轉 45 度的三角形卡扣巧思，可使不鏽鋼砧板與 PP 塑料砧板雙體合而為一，收納更方便。