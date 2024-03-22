〈富邦金法說〉看好台積電長期競爭力 北富銀今年擬赴日申設據點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-22 22:45

北富銀 2023 年受惠升息循環及放款規模成長，帶動海外分行淨收益年增 66.4%，海外稅後純益年增 82.8%，占全行稅後純益 24.5%，表現亮眼。

北富銀去年手續費淨收益年增 39.7%，其中財富管理手收成長 30%、信用卡淨手收成長，來自有效卡數與簽帳金額增加及部分權益調整。展望今年手續費收入目標，北富銀希望財管、信用卡業務仍有雙位數以上的成長。

北富銀積極展開海外市場布局擴張，進一步構建國際金融服務平台，包含富邦華一收購花旗房貸資產、北富銀澳洲辦事處申請升格為雪梨分行、申設印度分行、富邦產險申設馬來西亞再保險子公司。

韓蔚廷透露，北富銀考慮前進日本申設據點，目前評估東京可能性較高，今年就會遞件申請，外界關注是否也看好台積電赴日設廠帶動的商機，韓蔚廷說，這只是考慮的其中一個因素。

此外，印度、澳洲、東南亞地區也會積極布局，掌握台商布局的腳步，北富銀今年目標是將海外分行獲利占比從 24% 提高到 35%，而外幣放款將是持續發展的重點。

中國大陸去年經濟成長不如預期，房地產授信問題不斷，對此，韓蔚廷表示，大陸分行曝險有限，銀行會抱持謹慎態度，對於個案授信風險一定會評估，會持續調整結構，目前營運穩定，資產品質也不會有大幅惡化的風險。