〈0403強震〉個人災損審核金額由15萬調高為30萬 7/3前拍照或憑證即可受理

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-18 13:48

北區國稅局今 (18) 日表示，為協助受災民眾快速取得災害損失證明，調高個人災害損失書面審核金額為 30 萬元，倘損失金額在 30 萬元以下，只要於申報期限 (4/4-7/3) 內填報個人災害損失申報表，並檢具受損財產的照片或有關憑證，國稅局即予書面審核，免實地勘查。

北區國稅局指出，此次調整個人災害損失書面審核金額，係參酌 87 年至 113 年第 1 季消費者物價指數累計平均漲幅、營造工程物價指數累計平均漲幅、國產與進口品物價指數累計平均漲幅，並綜合考量國稅稽徵人力及外界反映意見，將個人適用災害損失書面審核金額，由 15 萬元調高為 30 萬元，加速災害損失報備及審查流程。

該局進一步說明，為主動協助及輔導 0403 花蓮震災受災戶申請各項稅捐減免，秉持從優、從寬原則，除於災害發生後迅即成立「花蓮震災緊急應變小組」，並將該局轄區（新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣）申請災害損失的受理期間，統一延長為 3 個月（自 113 年 4 月 4 日起算 3 個月）。

該局補充提醒，納稅義務人可憑國稅局核發的災害損失證明，在 114 年 5 月辦理本（113）年度綜合所得稅結算申報時，列報災害損失列舉扣除，但已有保險賠償、救濟金部分，應列為災害損失的減項，按實際可扣除金額列報。