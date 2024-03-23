〈台升息半碼〉富邦金羅瑋：消除通膨預期心理「沒這麼樂觀」 6月可能再升息

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-23 11:10

富邦金仍預期今年台灣經濟成長率可達 3%，若全球經濟同步溫和成長，外貿出口進一步轉佳，GDP 增長有機會上看 3.3%。通膨方面，羅瑋表示，目前預估今年約落在 1.9%-2%，有將電價上漲因素考量進去，但大宗物資進口關稅調降至 6 月底，屆時要再觀察是否延長。

對於台灣是否有結構性通膨問題，羅瑋說，事實上，全球都面臨同樣的難題，出現缺工的現象，另外還有綠色通膨、供應鏈重新布局調整等因素，每個國家都逃不掉這波結構性通膨所造成的影響，包括歐美國家，台灣亦是如此。

至於 2% 通膨是否嚴峻？羅瑋表示，要視各國本身的經濟結構而定，像是新興市場國家的通膨遠高於 2%，日本則是低於 1%，無法一概而論，但若以台灣過往水準來看，通膨 2% 已是相對較高了。

羅瑋認為，目前來看，4 月電價上漲，造成這一波通膨預期心理滿強的，央行升息半碼是否能有效打消，他坦言沒有那麼樂觀。22 日的台幣利率交換 (IRS) 又再上升 6 個基點，顯示貨幣市場預期央行 6 月可能還會再度升息。

對於台股衝上 2 萬點，羅瑋表示，去年底全市場幾乎沒有人能預測到，當時普遍預估高點在 18500 點左右，後來衝上 19000 點，大家覺得已經到達頂點，沒想到僅不到 1 個月，2 萬點就破了，「完全出乎所有人意料之外」。

至於股市是否過熱、出現轉折的跡象，羅瑋認為，目前全世界各類資產都在上漲，今年迄今有 23 個國家股市創歷史新高，這個態勢已經形成，預期還會維持一段時間。

羅瑋提醒，接下來央行因素已逐漸淡化，投資人要留意自 4 月開始，各國第一季經濟成長率將公布，企業財報也陸續出爐，若市場有負面的看法，金融市場可能會有一波的修正，修正多久就要看美國聯準會降息的幅度與時間點，將是主導市場的關鍵。