〈台幣〉「強美元」席捲 楊金龍防線浮現？爆量重貶1.12角守住32.5元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-16 17:03

新台幣今 (16) 日重挫貶破 32.5 元，最低來到 32.565 元，貶值達 1.87 角，創 2016 年 6 月下旬以來新低點，終場收在 32.49 元，貶值 1.12 角，台北外匯經紀公司成交爆出 17.45 億美元的天量，法人分析，收盤前半小時新台幣收復 32.5 元價位，是否為中央銀行積極守住的「楊金龍防線」，有待後續觀察。

新台幣全日高低價差達 1.75 角，最低挫至 32.565 元，終場收在 32.49 元，貶值 1.12 角，貶幅 0.35%。

美元指數今天攀升至 106.44，創 5 個月以來新高，亞洲貨幣全面承受壓力，日圓跌破 154 、韓元跌破 1400、印度盧比一度來到 83.535 創歷史新低，印尼盾創 4 年新低，越南盾也來到 25295，創歷史新低。

不過，主要亞幣午盤過後略有收斂貶幅，韓元貶值近 0.5%，日圓貶近 0.2%，星元貶逾 0.1%，人民幣和港幣處平盤附近，泰銖則是升值約 0.2%。