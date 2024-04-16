競貶潮將至？美元走強引爆亞幣屠殺潮 中國放手人民幣貶值也是幫兇

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-16 15:23

美元今 (16) 日兌亞洲貨幣普遍走升，連 5 個交易日上漲，全球新興市場貨幣指數則大幅下跌，韓元和印尼盾跌至多年低點，主要因為繼消費者物價指數 (CPI) 高於預期後，美國 3 月零售消費數據月增 0.7%，增幅多過市場預期，為聯準會 (Fed) 降息時間增添更多不確定性。

匯市交易員還指責人民幣貶值加劇亞幣的拋售潮，此前中國意外放手讓防人民幣兌美元 (CNYUSD) 匯率走貶，主要因為美元重新走強跟市場情緒糟糕，將人民幣推向了政策紅線。

IG 澳洲市場分析師 Tony Sycamore 表示，這場亞幣大屠殺是全球股指部位緊張、美國通膨連三月強勁導致債市對中東局勢誤判與升級風險升高不安情緒的結果。

美國 3 月零售銷售增幅超過預期，2 月零售銷售數據也被上修，顯示美國強勁的消費者需求繼續推動着經濟，只要強勁的勞動市場支撐家庭需求，美國通膨就有可能變得根深蒂固。

中國最新公布的一系列經濟指標也顯示經濟反彈仍不平衡，儘管中國國內生產毛額 (GDP) 和固定資產投資均優於預期，但零售銷售和工業產出數據不如預期，這影響到新興市場貨幣指數跌至今年新低。

盛寶銀行駐新加坡外匯策略主管 Charu Chanana 表示，中國數據整體上來看似乎很強勁，但具體數據卻很疲弱，顯示中國經濟需要更多支持，市場將繼續爲人民幣走弱做準備。

除強於預期的零售銷售數據外，中東地緣政治緊張局勢也加劇避險需求，推動美元重新走強，美元指數 (DXY) 攀升至去年 11 月以來新高，亞幣則承壓走貶，印尼盾兌美元 (IDRUSD) 匯率首次跌破 1.6 萬印尼盾，為 2020 年以來首見，逼得印尼央行出手阻貶，韓元兌美元 (KRWUSD) 匯率也跌至 2022 年來最低的重要心理關卡—1400 韓元，印度盧比兌美元 (INRUSD) 匯率更跌至史上最低，新台幣 (TWDUSD) 也貶致至 2016 年以來新低，菲律賓披索兌美元 (PHPUSD) 匯率亦首次跌至 57 披索，為 2022 年 11 月以來首見。

印尼央行今日表示，已經在現貨跟遠期外匯合約進行操作，但該國上月外匯存底減少 36 億美元，令外界關注印尼央行能否持續賣美元阻貶印尼盾，馬來西亞央行昨日也表示隨時準備出手阻貶，馬來西亞令吉兌美元 (MYRUSD) 目前仍徘徊在 26 年低點附近。

隨著美元升值，中國也放鬆對人民幣的控制，巴克萊銀行亞洲外匯和新興市場宏觀戰略主管 Mitul Kotecha 說，大多數亞幣將不得不屈服於美元的強勢，亞幣走勢受到美元普遍走強的推動，美元走強又受到美債殖利率上升跟市場避險情緒加劇的推動，日圓疲軟跟人民幣貶值也給其他亞洲貨幣增添另一層壓力。