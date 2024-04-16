台股2天跌835點別慌 歷史經驗： 4、5月進場季報酬率最高達8.8%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-16 17:22

中東地區局勢緊張，衝擊市場信心，台股本週兩個交易日跌了 835 點，野村投信認為，台積電法說會 (4/18) 與美國財報台股為近期兩觀察重點，台股後市觀察大盤若回到 10 日均線 20485 點，則可望突破重圍，維持多頭格局。若投資台股 ETF，往年 4 月或 5 月進場投資，分別可獲得約 6.66% 與 5.76% 的正報酬，持有 3 個月的平均表現則可望來到 8.8%。

今 (16) 日台股開盤 20,365 點，開盤即為最高點，最低下跌至 19,844 點，最終收在 19,901 點，日 K 線拉出長黑，加權指數正式跌破自 3 月 21 日攻上的兩萬點大關。

從產業別來看，電子股、金融股及傳統產業股皆下跌。其中，電子股指數下跌 2.85%，金融股指數下跌 1.72%，傳產指數下跌 1.23%。

回顧今年以來，台股表現可圈可點，不但屢創新高甚至一度直逼二萬一千點，然近期美國非農與通膨 (CPI) 數據過熱均影響市場對聯準會降息預期，使得盤勢波動加大，但也讓不少投資人磨刀霍霍準備拉回進場或加碼，但這兩天的台股大盤狂瀉 835 點，投資人不禁猶豫，究竟何時是可留意的時間點？

外資法人表示，近期台積電股價表現不俗，支撐大盤，使得台灣加權指數位階高於美股，近期兩大重點觀察，台積電法說會 (4/18) 與美國財報，4 月下半場震盪加劇機率高，加上中東戰事風險又起，後市觀察加權指數快速站回 10 日均線 (約 20485 點)，多頭格局可望延續。

另一方面，高股息 ETF 正夯，對於喜歡短打型投資人抑或是長期投資者而言，何時會是較佳的進場或加碼點？

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，根據統計，2015 年底以來觀察 1 至 12 月的月底進場投資台股並持有 3 個月表現，以加權指數為例，平均報酬大約落在 -1.85% 至 + 7.81%，然而若是在 4、5 與 10 月進場投資一季期間平均報酬率皆可望達 6% 以上，表現最為亮眼。進一步觀察，4 至 5 月恰逢台股公司的股東會密集期，宣布較佳股利配發政策的公司往往獲得資金簇擁，故此時高股息類型表現也不錯。

若以臺灣高股息指數為例，4 月或 5 月進場投資一季，分別可獲得約 6.66% 與 5.76% 的正報酬表現；然而，若更進一步聚焦強勢高息股題材，亦即符合高股息條件同時股價具備正向趨勢動能 ，以臺灣趨勢動能高股息指數為例，4 或 5 月進場並持有 3 個月的平均表現則可望來到 8.8% 左右，成果更勝大盤及高股息指數。

但漢遠指出，除權息行情是每年台股的大事之一，統計上 4 至 5 月進場台股並持有一季，有好表現的機會偏高。在台股方面，資金流向追求收益水準高的標的，即使短期台股盤勢受到歐美股市震盪影響，對於短打型抑或屬於長期投資再加碼的投資人，均可把握 4-5 月的高勝率，分批進場佈局，特別是應該聚焦高股息題材、同時股價具備正向趨勢動能之標的，可透過「動能指標」與「股利指標」雙重篩選出高股息 ETF，有助掌握台股息利雙收的投資好機會。

00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」基金經理人林怡君表示，結合動能、股利兩大指標，以兼顧股息收益與股價成長為主軸，持股與市場熱賣高股息 ETF 之持股重複度低，在 50 檔持股中，與同業高股息 ETF 重複數介於 15~21 檔以內，重疊性低於 50%，也讓資金活水助攻效果相對地顯著。