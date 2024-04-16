中東戰事未停歇，恐慌指數 VIX 持續飆升，拖累台股今 (16) 日再度跳空開低走低，一度急殺近 400 點，最低來到 20050.63 點，摜破月均線，且持續下探，權值股、AI 族群全倒，昨 (15) 日較強的軍工及重電也走跌，預估成交量 6700 億元。