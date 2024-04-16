〈台股開盤〉跳空開低一度挫近400點 險成2萬點保衛戰 台積電跌破800元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-16 09:39
中東戰事未停歇，恐慌指數 VIX 持續飆升，拖累台股今 (16) 日再度跳空開低走低，一度急殺近 400 點，最低來到 20050.63 點，摜破月均線，且持續下探，權值股、AI 族群全倒，昨 (15) 日較強的軍工及重電也走跌，預估成交量 6700 億元。
今天權值股全面走弱，台積電 (2330-TW) 跌破 800 元，跌幅 1.12%，但仍守住月線，聯發科 (2454-TW) 跌 2.7%，鴻海 (2317-TW) 跌 3.42%，台達電 (2308-TW) 跌 1.46%，日月光 (3711-TW) 跌 2.5%，大立光 (3008-TW) 跌 1.31%。
AI 族群也幾乎全倒，緯穎 (6669-TW) 跌 3.93%，緯創 (3231-TW) 跌 3.35%，英業達 (2356-TW)、廣達 (2382-TW)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 也都有 1% 至 2% 的跌幅。
昨天強勢軍工類股也走跌，龍德造船 (6753-TW) 跌逾半根停板，雷虎 (8033-TW) 跌 4.8%，漢翔 (2634-TW) 跌 3.62%，豐達科 (3004-TW)、寶一 (8222-TW) 都有超過 2% 的跌幅。
重電族群方面，亞力 (1514-TW)、中興電 (1513-TW) 跌逾半根停板，東元 (1504-TW) 跌 3.21%，大同 (2371-TW) 跌 3.26%，華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW) 也有 1% 至 2% 跌幅。
台指期夜盤方面，昨日下跌 216 點或 1.05%，終場以 20290 點作收。台股 ADR 部分，台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.67%，聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.88%，日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.18%，中華電 ADR(CHT-US) 漲 0.34%。
中東局勢震盪，美股四大指數全數走跌，道瓊指數下跌 248.13 點或 0.65%，收 37735.11 點；那斯達克下跌 290.08 點或 1.79%，收 15855.02 點；標普 500 指數下跌 61.59 點或 1.2%，收 5061.82 點；費城半導體指數下跌 65.95 點或 1.39%，收 4679.10 點。
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