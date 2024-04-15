〈財報〉投行業務表現亮眼 高盛Q1營收、獲利超預期
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-15 20:54
高盛 (Goldman Sachs) 周一 (15 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，該季獲利打敗華爾街分析師預期，承銷和交易撮合業務的復甦提振其投資銀行部門，幫助實現自 2021 年以來最高每股獲利表現。消息提振高盛盤前股價漲逾 4%。
截稿前，高盛 (GS-US) 周一盤前股價上漲 4.08%，每股暫報 405.40 美元。
根據財報，高盛第一季 (截至 3/31) 淨營收年增 16% 至 142.1 億美元，高於華爾街分析師預期的 129.8 億美元、淨利大增 28% 至 41.3 億美元，合每股獲利 11.58 美元，遠高於分析師預期的 8.56 美元，去年同期為 8.79 美元。根據 LSEG，這是高盛自 2021 年第三季以來最佳每股獲利表現。
第一季營收按業務劃分，固定收益、外匯和大宗商品業務 (FICC) 銷售和交易營收年增 10% 至 43.2 億美元，超出分析師預期的 36.4 億美元；投資銀行業務營收報 20.9 億美元，高於分析師預期的 18.2 億美元；股票銷售業務營收報 33.1 億美元，年增 9.8%，也超出市場預期的 29.6 億美元。
另外，該行首季諮詢營收年增 24% 至 10.1 億美元、股票承銷營收和債券承銷營收分別大增 45%、38%，達到 3.7 億美元和 6.99 億美元。高盛今年第一季各業務營收表現全面超出華爾街分析師預期。
財報顯示，在投行和 FICC 業務的強勁推動下，全球銀行與市場部門第一季實現 97.3 億美元的營收、資產與財富管理業務營收達 37.9 億美元，其中包括創紀錄的單季管理費和其他費用。
值得注意的是，高盛第一季的資產管理規模年增 6.6% 達 2.85 兆美元，續創歷史紀錄，但不及華爾街分析師預期的 2.92 兆美元。
高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 在財報中表示：「我們第一季的業績反映了我們全球互聯的特許經營權的實力以及高盛的盈利能力。我們將繼續執行我們的策略，專注於我們的核心優勢，為我們的客戶服務，為我們的股東創造價值。」
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