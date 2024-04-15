〈財報〉投行業務表現亮眼 高盛Q1營收、獲利超預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-15 20:54

高盛 (Goldman Sachs) 周一 (15 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，該季獲利打敗華爾街分析師預期，承銷和交易撮合業務的復甦提振其投資銀行部門，幫助實現自 2021 年以來最高每股獲利表現。消息提振高盛盤前股價漲逾 4%。

根據財報，高盛第一季 (截至 3/31) 淨營收年增 16% 至 142.1 億美元，高於華爾街分析師預期的 129.8 億美元、淨利大增 28% 至 41.3 億美元，合每股獲利 11.58 美元，遠高於分析師預期的 8.56 美元，去年同期為 8.79 美元。根據 LSEG，這是高盛自 2021 年第三季以來最佳每股獲利表現。

圖：高盛第一季財報

第一季營收按業務劃分，固定收益、外匯和大宗商品業務 (FICC) 銷售和交易營收年增 10% 至 43.2 億美元，超出分析師預期的 36.4 億美元；投資銀行業務營收報 20.9 億美元，高於分析師預期的 18.2 億美元；股票銷售業務營收報 33.1 億美元，年增 9.8%，也超出市場預期的 29.6 億美元。

另外，該行首季諮詢營收年增 24% 至 10.1 億美元、股票承銷營收和債券承銷營收分別大增 45%、38%，達到 3.7 億美元和 6.99 億美元。高盛今年第一季各業務營收表現全面超出華爾街分析師預期。

財報顯示，在投行和 FICC 業務的強勁推動下，全球銀行與市場部門第一季實現 97.3 億美元的營收、資產與財富管理業務營收達 37.9 億美元，其中包括創紀錄的單季管理費和其他費用。

值得注意的是，高盛第一季的資產管理規模年增 6.6% 達 2.85 兆美元，續創歷史紀錄，但不及華爾街分析師預期的 2.92 兆美元。