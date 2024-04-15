〈財報〉寧德時代Q1淨利年增7% 電池主導地位優勢帶來紅利

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-15 20:18

中國電池製造商寧德時代 (300750-CN) 周一 (15 日) 公布今年第一季財報，雖然該季營收下滑一成，但獲利年增 7%，略高於分析師預期，在汽車銷售疲軟的環境中憑藉其主導地位抵銷衝擊。

根據財報，寧德時代第一季 (截至 3/31) 營收年減 10% 至人民幣 797.7 億元 (以下單位皆同)、獲利年增 7% 至 105.1 億元，略高於分析師預估的 100.1 億元；按季來看，營收下滑 25%、獲利衰退 19%。

寧德時代未在財報中揭露具體業務營收，也未揭露營收、利潤較上季下滑的原因。不過，第一季通常為汽車銷售的淡季，寧德時代競爭對手 LG 能源上季度淨利潤出現了 39% 的大幅下滑，如果不是美國政府提供的稅收抵免，甚至可能會陷入虧損。

值得注意的是，碳酸鋰和鎳等原物料價格的暴跌也給電池製造商帶來了壓力，導致電池和電動車製造商之間爆發了更廣泛的產業折扣戰。根據 SNE Research 數據，2024 年 1-2 月寧德時代全球動力電池使用量市占率 38.4%，持續穩定提升。

寧德時代擁有眾多知名客戶，包括特斯拉 (TSLA-US)、賓士 (Mercedes-Benz Group AG)、豐田汽車 (Toyota Motor Corp.) 以及眾多中國客戶。該公司不僅在中國國內處於領先地位，而且在海外也處於領先地位，這使其擁有更強的定價權，以抵禦國內對價格更為敏感的利潤率。

國際評等機構穆迪 (Moody"s) 也於 4 月 15 日發布報告，將寧德時代的發行人評等從 Baa1 提升至 A3，並給予穩定展望。穆迪稱，這次評級上調反映了穆迪的預期，獲利穩定、槓桿率低、不斷增加的淨現金狀況等因素，使得寧德時代的信用狀況保持強勁。