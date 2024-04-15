虧損仍發高額董事酬金？ 國喬：係建廠獎金分年遞延發放

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-15 14:28

根據證交所公布的資料，國喬去年稅後純損 14.38 億元，全體董事酬金 3535 萬元、換算平均每位董事酬金達 517 萬元，在去年虧損的上市公司中，平均董事酬金最高。

國喬解次，證交所公布之董事酬金結構，包含「董事報酬」、「退職退休金」、「董事酬勞」及「業務執行所得」四大項目，各項目均有其明確之定義以及發放條件標準，公司均依法行事並進行申報。

國喬進一步指出，依照公司章程第 29 條規定，營運虧損的情況下不發放董監酬勞及員工酬勞，並送交董事會決議之，因此，並無所謂「公司虧損，董事仍領取高額酬勞」之情事。