〈房產〉數字科技拓室內設計版圖 平台月訪量突破200萬次

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-11 15:54

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因此，100 室內設計提供三大功能，協助民眾無痛裝修，包括海量真實設計裝潢案例、裝修攻略隨時看以及線上 3 秒估價。

數字說明，平台上提供超過 30 萬張設計圖片，並由專人審核、歸類。

由於室內設計行業透明程度低， 100 室內設計也提供新手裝修重點、風格靈感、空間規劃設計、工程施工、建材百科、家具配飾等深度知識。

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