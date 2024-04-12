〈房產〉小宅時代降臨 台北1房格局交易占比5年間從4.9%飆至19%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-12 11:09

受高房價壓力影響，台灣主要都會區的小宅化現象已成趨勢。房仲根據實價登錄資料，觀察近五年六都和新竹縣市屋齡超過 2 年的成屋各房數交易量占比變化，台北五年間 1 房占比增加近 15 個百分點，2023 年占比高達近 2 成最高。

同時，其餘五都和新竹縣市 1 房產品的交易占比在五年間亦有明顯增幅。反之，六都和新竹縣市 3 房、4 房以上產品交易占比全面下降。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2023 年台北、新北、台中三都的 1 房交易已超過 10%，在五年間台北、台中 1 房占比增幅皆超過 10 個百分點。其中台北甚至增加近 15 個百分點，2023 年 1 房占比為 19%，為七都最高，顯示三都會區小宅化越來越明顯。

陳金萍指出，近年來房價高漲，雖雙北房價漲勢不如其餘五都明顯，但房價維持高檔，對許多民眾而言已不堪負荷，不少購屋族群迫於現實層面，而選擇面積較小的房屋，這也是讓雙北以及台中 1 房占比超過一成的主因。除了台北和台中增幅最多外，新北、桃園、台中和台南近五年也都增加 7 個百分點以上，顯示在高房價與少子化的狀況下，降低民眾購屋空間的需求，蝸居時代來臨，1 房產品交易熱度攀升。

觀察 2023 年七都成屋各房數交易量的占比，3 房仍是目前市場交易主流，但是交易占比卻明顯下降。陳金萍分析，民眾為了追求較好的居住品質，只要在購屋預算許可下，仍會優先選擇坪數較充裕的 3 房產品，尤其如果又是有二個小孩的四口家庭或是有年邁的父母親需照顧，買房時 3 房就會是首選。不過近年來因薪資漲幅遠不及房價漲幅，不少縣市的購屋主力族群已無法負擔起 3 房大坪數的房價，也導致現今多數新建案轉推 2 房為主力產品，未來 3 房占比恐怕會逐年下降。

而台南的 4 房以上比例達 40.2%，是七都中唯一超過四成的都會區。陳金萍說明，台南因發展時間早，過去推案以透天厝為主力，具備持有土地與居住面積大等優勢，是台南民眾購屋時的首選，觀察近一年台南 4 房以上的交易中，透天厝就達 2766 筆，貢獻比例達 87%，也是 4 房以上占比會明顯高於其他都會區的主因。