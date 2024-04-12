〈房產〉西門町成都路韓系服飾進駐 租金回到全盛時期75折

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-12 16:50

西門町受惠疫情結束國內消費與國際旅客復甦，商圈內空置店面快速減少，連帶租金行情也觸底反彈，最新一筆西門町成都路店面，過去全盛時期店租 45 萬元，不過經歷疫情衝擊下，2021 年一度月租 30 萬元，今年則是 2 月底以 33.6 萬元出租，短期租金是全盛時期的 75 折，不過整體租賃期間還有約定不同租金的約定。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市西門町在疫情過後先是內需復甦，西門町迎來第一波商機，後面國際觀光客回流，則是進一步讓西門町的空置狀況改善，2024 年預估來台旅客人次挑戰 1000 萬人次，有機會逐步回復到疫情前的水準；即便如此，西門町距離全盛時期還會有段差距，主要觀光人口的組成出現改變，過去購買力最強的陸客仍未回籠的狀況下，西門町租金恐怕還是難以回到過去的盛況。

實價登錄此次揭露是西門町成都路 41 號，2018 年月租 45 萬元，每坪單價達 1.1 萬元，當時來台旅客人次有 1107 萬人，也是西門町的輝煌年代，之後受到疫情開始衝擊，2021 年 3 月月租金降到 30 萬元，不過當年度就已經訂有租金調漲條款，第一年租金為 30 萬元，第二年租金為 35 萬元整，第三年租金為 40 萬元，第四年租金為 45 萬元，最後由保養品牌承租。

同樣地點在今年 2 月則是月租 33.6 萬元，較疫情期間增加約 3 成，不過仍較先前的全盛時期租金打了 75 折，但租約同樣訂有調漲機制，實登備註顯示 2024 年 4 月 5 日 - 2026 年 4 月 4 日月租 33.6 萬元，2026 年 4 月 5 日到 2027 年 4 月 4 日月租 34 萬 6500 元，目前則是由新的韓系服飾業者承租。