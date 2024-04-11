〈房產〉全台3月房租指數再創歷史新高 房租還是漲不停

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-11 14:33

根據主計處資料顯示，全台房租指數 3 月再度寫下歷史新高的 105.57，較去年同期年增 2.24%，3 月房租指數的年增率是近 12 個月以來最高的一次，統計過去 8 個月的房租指數年增率都在 2% 以上，不僅是租金趨勢仍呈現緩步上揚，住宅維修費也寫下歷史新高。

統計顯示，3 月的房租指數年增率達 2.24%，年增率寫下過去 12 個月以來的單月新高，要觀察房租上漲是否有加速的狀況，尤其兩年前可能租金簽訂的水準較低，等到後面換約或者換新租屋時，租客可能就會有租金明顯上漲的感受。

除了租金指數創高外，受到先前的原物料價格上漲與工資大漲影響，住宅維修費用指數也創下新高，3 月的年增率仍達 3.38%，曾敬德指出，維修費用等工資上揚，可能會帶動簡易 DIY 的需求增加，但專業的維修並無法自己動手取代，加上有些水電業工作辛苦，新進的從業人員較少，都導致市場供需失衡。