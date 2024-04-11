〈房產〉全台3月房租指數再創歷史新高 房租還是漲不停
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-11 14:33
根據主計處資料顯示，全台房租指數 3 月再度寫下歷史新高的 105.57，較去年同期年增 2.24%，3 月房租指數的年增率是近 12 個月以來最高的一次，統計過去 8 個月的房租指數年增率都在 2% 以上，不僅是租金趨勢仍呈現緩步上揚，住宅維修費也寫下歷史新高。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從官方統計數據來看，房租指數仍呈現緩步創高的趨勢不變，不過政府透過租金補貼，讓租屋族降低租金負擔，不過可能租金補貼的額度也被這幾年租金上漲金額給抵消掉，現在民眾的居住代價成本越來越高，包括房價持續創高，租金也在上揚，居住相關的維修費、管理費用都上揚，電價調漲後未來水電燃氣統計項目也可能緩增，加上通膨讓生活支出成本增加，民眾難免有荷包越來越薄的感受。
統計顯示，3 月的房租指數年增率達 2.24%，年增率寫下過去 12 個月以來的單月新高，要觀察房租上漲是否有加速的狀況，尤其兩年前可能租金簽訂的水準較低，等到後面換約或者換新租屋時，租客可能就會有租金明顯上漲的感受。
除了租金指數創高外，受到先前的原物料價格上漲與工資大漲影響，住宅維修費用指數也創下新高，3 月的年增率仍達 3.38%，曾敬德指出，維修費用等工資上揚，可能會帶動簡易 DIY 的需求增加，但專業的維修並無法自己動手取代，加上有些水電業工作辛苦，新進的從業人員較少，都導致市場供需失衡。
曾敬德認為，房租受到許多因素影響，包括房價高漲新房子租金水準較高，多少產生比價效應，通膨帶動房東生活支出或成本增加，也會反映在租金上，政府的租金補貼也增加租客對於房租的負擔能力，雖然官方指數漲勢微幅上揚，但實際上民眾租屋的感受，會覺得比 3、4 年前上漲多。
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