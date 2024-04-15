〈房產〉北市額滿國小出爐以北投爸媽最輕鬆 五字頭入住名校宅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-15 09:48

台北市 113 學年度共計 36 所額滿公立國小，房仲業者彙整實價資料，明星國小周邊房價表現，其中以大安區金華國小的學區宅最高價，成交平均單價達 122.6 萬元。而北投區也有 3 家國小進榜，且最低約 5 字頭即可入住。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，大安區機能俱全，加上轄內名校襯托，房價高居不下；北投則屬蛋白區，但能以親民價入住明星學區，CP 值相當之高。

台北市政府教育局日前核定，113 學年度公立國小額滿學校共計 36 校，其中有 18 所因設籍學生數與招生數相近，而不需辦理入學審查；另有 18 所因設籍學生數超出學校可容納人數，將辦理優先入學資格審查。

根據此一名單，業者彙整 36 所明星學校周邊 1 公里的實價登錄行情。據實價資料，大安區不僅共計 7 所國小進榜，為北市 12 行政區之首，且每所國小周邊每坪房價皆站上百萬元以上；其中，金華國小更以單價 122.6 萬元，坐穩「最貴學區宅」寶位。徐佳馨指出，觀察周邊平均單價破 110 萬元的四所明星學校，大多位處大安森林公園周邊，屬於傳統豪宅聚落，地段優勢之下，加上明星學區加持，房價長年都是北市的頂標。

另據實價登錄顯示，北投 3 所進榜的明星學校，周邊平均單價約 5-7 字頭，其中關渡國小周邊房價僅約 54.2 萬元，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶觀察，3 所名校都鄰近紅線捷運站點，其中關渡國小更可說是「出站即到校」，且周邊除了清江國小外，步行皆可達知名商圈，機能相對便捷，但價位更具競爭力，僅約 5-7 字頭即可入手，讓區域父母負擔減輕不少。