〈房產〉Q1買氣指標家戶購屋比 桃園增幅高且台南購屋表現強
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-16 10:19
2024 年年初在新青安貸款等利多加持之下，六都房市表現亮眼。房仲業者盤點六都家戶數與移轉棟數資料，六都首季家戶購屋比與去年相比明顯增加。其中，台南市家戶購屋比達 0.94%，為 2016 年以來同期新高；而桃園市家戶購屋比為 1.22%，奪下六都冠軍。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，台積電 (2330-TW) 設廠議題不斷加溫中南部房市，讓台南區域買氣大漲；桃園市則受惠於新青安政策，親民房價讓房市表現穩健。
家戶購屋比是指每 100 戶中有多少家庭買房，為評估區域購屋意願的指標之一。住商機構彙整六都民政局、地政局數據統計，六都 2024 年第一季家戶購屋比，桃園市以 1.22% 居冠，指桃園市每 100 戶中，就有約 1.22 戶家庭第一季買房，該數據與去年同期相比，成長 0.29 個百分點，增幅也是六都最高。
徐佳馨觀察，桃園年初買氣回籠，主要原因有二，一是政府去年推出新青安貸款補助利多，讓房價相對親民、重劃區議題豐富的桃園房市看俏。其二為桃園近年來如機場捷運、台灣高鐵等交通建設到位，不僅促進在地機能，且適逢政府推出 TPASS 等交通政策，增加外縣市首購族群移居意願。
除了桃園市之外，台灣南二都年初買氣增溫，台南、高雄今年第一季家戶購屋比分別為 0.94、0.90%，其中台南為 2016 年以來同期最高，高雄也是自 2016 年之後次高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，南二都共同受惠於科技園區議題，且區域不少重大建設利多釋出，房市買氣大幅增溫。
賴志昶補充，去年第一季適逢《平均地權條例》修正案三讀，買氣低迷至去年下旬，但今年初延續去年下半年的新青安政策帶動，同時大選後政經局勢穩定，又適逢台股創 2 萬點新高，致使六都購屋族群信心大增，熱錢湧入不動產市場，不過 3 月下旬央行突襲宣布升息，讓未來房市是否能延續買氣，有待時間驗證。
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