〈房產〉Q1買氣指標家戶購屋比 桃園增幅高且台南購屋表現強

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-16 10:19

2024 年年初在新青安貸款等利多加持之下，六都房市表現亮眼。房仲業者盤點六都家戶數與移轉棟數資料，六都首季家戶購屋比與去年相比明顯增加。其中，台南市家戶購屋比達 0.94%，為 2016 年以來同期新高；而桃園市家戶購屋比為 1.22%，奪下六都冠軍。

家戶購屋比是指每 100 戶中有多少家庭買房，為評估區域購屋意願的指標之一。住商機構彙整六都民政局、地政局數據統計，六都 2024 年第一季家戶購屋比，桃園市以 1.22% 居冠，指桃園市每 100 戶中，就有約 1.22 戶家庭第一季買房，該數據與去年同期相比，成長 0.29 個百分點，增幅也是六都最高。

徐佳馨觀察，桃園年初買氣回籠，主要原因有二，一是政府去年推出新青安貸款補助利多，讓房價相對親民、重劃區議題豐富的桃園房市看俏。其二為桃園近年來如機場捷運、台灣高鐵等交通建設到位，不僅促進在地機能，且適逢政府推出 TPASS 等交通政策，增加外縣市首購族群移居意願。

除了桃園市之外，台灣南二都年初買氣增溫，台南、高雄今年第一季家戶購屋比分別為 0.94、0.90%，其中台南為 2016 年以來同期最高，高雄也是自 2016 年之後次高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，南二都共同受惠於科技園區議題，且區域不少重大建設利多釋出，房市買氣大幅增溫。