IMF預判：Fed應該能在年底前降息 高利率傷害其他國家

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-12 10:00

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周四（11 日）預計，美國聯準會（Fed）應該能在年底前開始降息，而美國高利率政策持續時間越長，對其他國家的傷害也越大。

據美媒《CNBC》報導，喬治艾娃表示：「我們仍然預期年底前 Fed 能採取一些行動，可能會降低利率，但在數據告訴你可以降息之前，最好不要著急。」

在喬治艾娃提出上述看法之際，最新數據顯示，美國 3 月消費者物價指數（CPI）連續第三個月高於預期，導致市場不再認為 Fed 會在 6 月降息。

具體來看，3 月 CPI 年升 3.5%，升幅略高於經濟學家預估，也高於 2 月的 3.2%。

喬治艾娃認為，Fed 官員應該繼續關注經濟數據，這些數據會告訴他們可以在什麼時候開始降低借貸成本。

對於市場越來越悲觀的預期，她說，與其他國家相比，美國勞動力成本的上行壓力沒那麼大，人們應該樂觀看待美國的未來。她並表示，美國政府可以在防止經濟過熱方面發揮相對更大的作用，這是她對美國金融健康狀況持樂觀態度的另一個原因。

不過，喬治艾娃也示警，倘若 Fed 將利率保持在高點的時間超過預期，可能會給世界其他地區的金融穩定帶來風險。

她指出：「對世界其他地區來說，美國更高的利率不是好消息。更高的利率，讓美國資產更具吸引力，資金流向美國，但這讓世界其他地區面臨困境。」

另據《彭博》報導，德意志銀行和美國銀行的經濟學家現在預測 Fed 今年只會降息一次，而且是在 12 月。這兩家銀行先前都預期 Fed 會在 6 月開始放寬政策。