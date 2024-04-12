德銀、美銀下調Fed今年降息預測至1次 最快12月才降

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-12 06:32

在消費者物價指數 (CPI) 連續三個月以快於預期的速度成長後，德意志銀行 (Deutsche Bank) 和美國銀行 (BofA) 經濟學家也加入其他預測人士的行列，下調對聯準會 (Fed) 今年降息的預期。

德意志銀行和美國銀行策略師現在預測 Fed 今年只會降息 1 次，而且是在 12 月。兩家銀行先前都預期 Fed 將從 6 月開始放寬政策。

美國周三 (10 日) 公布的 3 月 CPI 數據，強化了人們對 Fed 將保持利率穩定，直到通膨接近 2% 目標的信心，華爾街人士也重新調整看法。

德意志銀行的 Matthew Luzzetti 和他的經濟團隊周四 (11 日) 發布報告寫道：「近期的事態發展，即通膨上行、就業數據穩健以及金融條件寬鬆，明顯削弱了開始降息的理由。」

德銀此前曾表示，Fed 需要看到關鍵的核心個人消費支出物價指數 (core PCE) 在未來幾個月內下滑，才能獲取放寬貨幣政策所需的信心。

現在，德銀預測美國核心 PCE 月增率將在 3 月和 4 月達到 0.3%，高到足以引發人們對通膨的擔憂。該行經濟學家寫道：「若上述數據成真，光從通膨數據來看，就不太可能證明在 7 月會議上降息是合理的。」

美銀經濟學家則預估 3 月和 4 月核心 PCE 將月增 0.25%。Michael Gapen 和他的團隊表示：「若勞動力市場未出現明顯惡化跡象，最快 6 月或 9 月降息的可能性就不大。我們認為，今年通膨加速的情況下，在 12 月以前降息可能都是個挑戰。」