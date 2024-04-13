前所未有！伊朗最快周六直接攻擊以色列 現貨黃金逼近2,430美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-13 00:20

了解西方國家情報評估的人士透露，伊朗最快周六（13 日）對以色列的政府目標發動直接、前所未有的攻擊，此舉可能會引發全面區域戰爭。

據《彭博》周五披露，要求匿名人士表示，來自伊朗領土的襲擊已成為以色列及其盟友預料的主要情境之一。 這些消息人士說，伊朗在接下來 48 小時內可能會動用無人機和精準飛彈。

美國國防情報局表示，伊朗擁有大量彈道與巡弋飛彈，最遠能襲擊距邊境 2,000 公里遠的目標。

受此消息影響，布蘭特原油周五盤中大漲 1.7%，報每桶 91.25 美元，西德州中級原油勁揚 2.1%，報 86.77 美元。

現貨黃金周五盤中勁漲 2.4%，報每英兩 2,429.82 美元關口，續刷歷史新高。今年來金價已飆漲 18%，漲幅超過去年全年的 13%。

伊朗動手的導火線，是以色列在 4 月 1 日空襲伊朗在敘利亞首都大馬士革的駐地，擊殺伊朗聖城旅指揮官、指揮官副手等七人，伊朗駐敘大使館一棟附屬建築被夷為平地。