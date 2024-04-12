〈美股早盤〉華爾街大行首季業績憂喜參半 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-12 21:44

美股主要指數周五 (12 日) 開低，華爾街各大銀行陸續公布財報，表現憂喜參半，同時通膨和地緣政治擔憂讓投資人承壓，轉向債券、美元、黃金等市場安全避風港。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲跌逾 130 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 2%。

根據外媒報導，以色列正準備應對伊朗可能發動的襲擊。美國公債殖利率在觸及年內高點後回落，日元和瑞朗等避險或避表現優於大盤。黃金現貨價格周五稍早一度首次升破 2,400 美元大關，漲幅達 1.2%。

截至台北時間周五（12 日）22 時許：

焦點個股：

摩根大通 (JPM-US) 早盤股價下跌 3.53%，至每股 188.53 美元

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 周五美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，儘管該季營收、獲利均輕鬆打敗華爾街分析師預期，但全年利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 預測不及預期，而且還上調全年支出預期，消息讓本亮眼的財報黯然失色，盤前股價一度跌逾 2%。

貝萊德 (BLK-US) 早盤股價上漲 0.51%，至每股 790 美元

全球資產管理巨擘貝萊德 (BlackRock) 周五 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，由於全球股市反彈提高投資諮詢和管理費用，提振獲利增近四成，該季資產管理規模 (AUM) 達到創紀錄的 10.47 兆美元。上季財報佳績提振貝萊德周五盤前股價一度漲逾 2%。

花旗 (C-US) 早盤股價上漲 2.57%，至每股 62.37 美元

花旗集團今年首季獲利打敗華爾街分析師預期，原因是企業利用市場融資、消費者傾向信用卡消費，表明長期的高利率環境將能讓大銀行受惠。根據財報，截至 3 月 31 日當季淨利報 34 億美元，合每股 1.58 美元，高於華爾街分析師預估的 1.23 美元，不過較去年同期表現遜色，當時淨利為 46 億美元或每股 2.19 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月密大消費者信心指數初值預期 79，前值 79.4

華爾街分析：

美國投資機構 Fundstrat Global Advisors 聯合創辦人兼研究主管 Tom Lee 表示，在火熱的 3 月消費者物價指數 (CPI) 報告引發股市下跌後，投資人應立即進場買進。 Lee 認為，聯準會 6 月降息的可能性仍然存在，儘管 CPI 報告公佈後，期貨市場顯示這種可能性約為 20%。