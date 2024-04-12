〈美股早盤〉華爾街大行首季業績憂喜參半 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-12 21:44
美股主要指數周五 (12 日) 開低，華爾街各大銀行陸續公布財報，表現憂喜參半，同時通膨和地緣政治擔憂讓投資人承壓，轉向債券、美元、黃金等市場安全避風港。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲跌逾 130 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 2%。
隨著華爾街各大銀行拉開今年首季財報季帷幕，周五盤前主要指數期貨走跌，地緣政治風險加劇促使投資人轉向債券、黃金和美元等安全的避風港轉移，國際油價走揚。
根據外媒報導，以色列正準備應對伊朗可能發動的襲擊。美國公債殖利率在觸及年內高點後回落，日元和瑞朗等避險或避表現優於大盤。黃金現貨價格周五稍早一度首次升破 2,400 美元大關，漲幅達 1.2%。
華爾街各大行的首季業績讓投資人了解美國經濟在高利率環境下的動態。摩根大通與富國銀行 (WFC-US) 上季利息淨收益不及市場預期；花旗集團今年首季獲利打敗華爾街分析師預期，原因是企業利用市場融資、消費者傾向信用卡消費，表明長期的高利率環境將能讓大銀行受惠。
截至台北時間周五（12 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 189.01 點或 0.49%，暫報 38,270.07 點
- 那斯達克綜合指數下跌 135.05 點或 0.82%，暫報 16,307.14 點
- 標普 500 指數下跌 31.07 點或 0.60%，暫報 5,167.99 點
- 費半下跌 103.75 點或 2.11%，暫報 4,802.61 點
- 台積電 ADR 下跌 2.13% 至每股 144.06 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.511%
- 紐約輕原油上漲 2.56% 至每桶 87.20 美元
- 布蘭特原油上漲 2.17% 至每桶 91.69 美元
- 黃金上漲 1.74% 至每盎司 2,414.00 美元
- 美元指數跌至 105.78
焦點個股：
摩根大通 (JPM-US) 早盤股價下跌 3.53%，至每股 188.53 美元
摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 周五美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，儘管該季營收、獲利均輕鬆打敗華爾街分析師預期，但全年利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 預測不及預期，而且還上調全年支出預期，消息讓本亮眼的財報黯然失色，盤前股價一度跌逾 2%。
貝萊德 (BLK-US) 早盤股價上漲 0.51%，至每股 790 美元
全球資產管理巨擘貝萊德 (BlackRock) 周五 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，由於全球股市反彈提高投資諮詢和管理費用，提振獲利增近四成，該季資產管理規模 (AUM) 達到創紀錄的 10.47 兆美元。上季財報佳績提振貝萊德周五盤前股價一度漲逾 2%。
花旗 (C-US) 早盤股價上漲 2.57%，至每股 62.37 美元
花旗集團今年首季獲利打敗華爾街分析師預期，原因是企業利用市場融資、消費者傾向信用卡消費，表明長期的高利率環境將能讓大銀行受惠。根據財報，截至 3 月 31 日當季淨利報 34 億美元，合每股 1.58 美元，高於華爾街分析師預估的 1.23 美元，不過較去年同期表現遜色，當時淨利為 46 億美元或每股 2.19 美元。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 4 月密大消費者信心指數初值預期 79，前值 79.4
華爾街分析：
美國投資機構 Fundstrat Global Advisors 聯合創辦人兼研究主管 Tom Lee 表示，在火熱的 3 月消費者物價指數 (CPI) 報告引發股市下跌後，投資人應立即進場買進。 Lee 認為，聯準會 6 月降息的可能性仍然存在，儘管 CPI 報告公佈後，期貨市場顯示這種可能性約為 20%。
儘管投資人紛紛削減對 Fed 降息的押注、數據顯示通膨仍保持黏性，但高盛仍預計，美國居高不下的通膨將在未來幾個月有所緩解。高盛認為，今年美國 CPI 將回落至 2.4%，低於目前 3.5% 的年率水準。
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