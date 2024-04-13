傳中國要求電信商逐步淘汰外國晶片 英特爾、超微盤中股價齊跌逾4%

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-13 02:30

英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 周五 (12 日) 美股盤中股價雙雙跌逾 4%，此前《華爾街日報》(WSJ)報導指出中國下令國內大型電信營運商在 2027 年前逐步淘汰外國晶片。

根據報導，中國努力推動電信基礎設施逐步替換此類核心晶片，而工信部下達的這一最後期限旨在加快相關努力。知情人士說，監管機構命令國有行動電信運營商檢查其網絡中非國產半導體的使用情況，並起草更換時間表。

過去，由於缺乏優秀的國產晶片，中國電信產業擺脫外國半導體的努力一直進展緩慢。中國電信運營商現在的採購情況表明，他們正在轉向國產替代品，而此舉之所以成為可能，部分原因是國產晶片的品質提高，性能也更加穩定。

然而，這種努力對英特爾和超微的打擊最大。這兩家晶片製造商近年來為中國和全球其他地方的網絡設備提供了大部分核心處理器。

對此，負責監管移動、廣播和通信行業的中國工信部沒有回應置評請求。中國營收規模最大的兩家電信運營商中國移動和中國電信也未回應。英特爾拒絕置評、超微沒有回應置評請求。

中國移動和中國電信是英特爾和超微的重要客戶。根據產業研究機構 TrendForce 的數據，這兩家晶片巨擘占據全球伺服器處理器 (CPU) 市場的絕大部分占比。據 TrendForce 估計，2024 年，英特爾的市占率可能為 71%，而超微則 23%，不過該研究機構沒有細分出中國市場的數據。

近年來，中國的本土 CPU 替代品取得長足進步，包括華為旗下的海思半導體 (HiSilicon)、海光資訊技術公司(688041-CN) 在內的企業以及國防科技大學 (National University of Defense Technology) 等開發的產品都有大的進展。