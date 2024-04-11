美通膨意外上升 川普撿到槍：拜登是美國史上最糟糕的總統

鉅亨網編譯許家華 2024-04-11 07:05

美國通膨意外上升，為美前總統川普提供更多攻擊對手拜登總統的彈藥，兩人今年將在總統大選上重新對決。

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (10 日) 公布，3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.5%，為 2023 年 9 月以來最高水準，不僅高於市場預期的 3.4%，也高於前值 3.2%，按月來看成長 0.4%，略高市場預期的 0.3%，但與前值持平。

隨著美國總統選戰進入白熱化階段，數據公布後，川普立即將矛頭指向了拜登。川普在其社交媒體平台上發文抨擊：「通膨又回來了，而且很嚴重！美聯準會 (Fed) 永遠無法可靠地降息，因為他們要保護美國史上最糟糕的總統！」

發文一小時後，川普抵達喬治亞州亞特蘭大，參加兩場競選募款活動中的第一場，他受訪時再次批評，「拜登完全失去了對通膨的控制權，讓通膨又捲土重來了。」

最新 CPI 數據公佈後，市場對 Fed 降息的押注進一步受挫。高盛目前預期 Fed 今年 7 月才會進行首次降息，而不是 6 月。

拜登第一時間也對通膨數據發表評論，他稱美國通膨率已自峰值下降 60% 以上，但仍需更多努力。他堅持今年年底前仍會降息，但降息時間表可能會推遲一個月。