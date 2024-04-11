一觸即發！美國研判 伊朗即將對以色列發動大規模飛彈攻擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-11 12:00

多名知情人士透露，美國與盟國研判，伊朗或其代理人即將對以色列的軍事和政府目標發動大規模飛彈或無人機攻擊，恐導致以哈戰爭升級。

據《彭博》周四（11 日）披露，這些不具名的消息人士表示，伊朗或其代理人可能會在未來幾天內襲擊以色列，可能會使用高精準飛彈。

一位知情人士說，據美方和以色列情報單位評估，這很可能是時間早晚的問題，不是伊朗會不會動手的問題。

這些知情人士指出，以色列的西方盟友已收到情報，以國的政府和軍事設施可能成為攻擊目標，但民用設施不會遇襲。

以色列已告知盟友，正在等待這次攻擊，之後以軍再對加薩走廊拉法（Rafah）的哈瑪斯發動地面攻勢。

《新華社》背景微信公眾號「牛彈琴」周四撰文指出，一場大戰迫在眉睫，最新跡象包括以下幾點：

伊朗暫停了進出德黑蘭的所有航班。

伊朗所有武裝部隊進入高度戒備狀態。

伊朗媒體展示了九種能打擊以色列的飛彈。

以色列所有作戰部隊暫停休假。

以色列徵召預備役加入防空部隊。

以色列關閉了 28 個駐外使領館。

美國在中東的部隊高度戒備。

「牛彈琴」認為，現在最關鍵的問題，就是伊朗和以色列這對冤家，能否保持克制。伊朗肯定會報復，不報復非伊朗，但報復是否能有所節制。

此外，以色列國防軍周三晚間宣布，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）的三個兒子命喪加薩走廊。

以色列國防軍表示，以國空軍周三對加薩地帶中部發動空襲，打死三名哈瑪斯武裝人員，包括一名小隊指揮官。這三人隨後被確認是哈尼亞的兒子。

哈瑪斯媒體辦公室同一天發表聲明，稱以軍當天空襲加薩城沙提難民營，至少造成五人死亡，其中三人為哈尼亞的兒子，另外兩個人是哈尼亞的孫子。

據以色列公共廣播公司報導，匿名以國政府官員透露，總理尼坦雅胡和國防部長葛朗特對這次空襲事先均不知情。