〈貴金屬盤後〉美通膨高於預期 冷卻降息預期 美元、公債殖利率走強 黃金下跌
鉅亨網編譯許家華 2024-04-11 06:41
周三 (10 日) 黃金價格終於自歷史高點回落，係因通膨數據高於預期，削減了美國提前降息的預期，導致美元走強以及公債殖利率上升。
勞工部報告顯示，3 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%，高於經濟學家先前預估的 0.3% 增幅。
紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 表示，CPI 數據高於預期，這令市場預期美國聯準會 (Fed) 將推遲降息並縮減降息幅度，導致黃金價格下跌。「但我們拭目以待吧，因為在此波驚人漲勢中，黃金在面對強勁數據時，一直具有彈性。」Wong 補充。
匯豐銀行預計，今年黃金價格將在 1975 美元至 2500 美元之間波動。「不斷升級的地緣政治風險大大提振了黃金價格，因為冷熱衝突以及今年選舉數量創紀錄，這使得風險保持在較高水位。」
凱投宏觀 (Capital Economics) 大宗商品經濟學家 Kieran Tompkins 表示，中國家庭大力採購黃金係因該國房地產陷入危機、股市低迷，「這些家庭缺乏其他投資選擇」。
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