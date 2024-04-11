〈貴金屬盤後〉美通膨高於預期 冷卻降息預期 美元、公債殖利率走強 黃金下跌

鉅亨網編譯許家華 2024-04-11 06:41

周三 (10 日) 黃金價格終於自歷史高點回落，係因通膨數據高於預期，削減了美國提前降息的預期，導致美元走強以及公債殖利率上升。

6 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.5% ，收每盎司 2351.80. 美元。

黃金現貨價格下跌 0.6% 至每盎司 2338.13 美元。

通膨數據公布後，美元指數上升 0.5%，美國公債殖利率飆升，削減了不孳息的黃金投資吸引力。

勞工部報告顯示，3 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%，高於經濟學家先前預估的 0.3% 增幅。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 表示，CPI 數據高於預期，這令市場預期美國聯準會 (Fed) 將推遲降息並縮減降息幅度，導致黃金價格下跌。「但我們拭目以待吧，因為在此波驚人漲勢中，黃金在面對強勁數據時，一直具有彈性。」Wong 補充。

儘管黃金被視為通膨對沖工具，但在升息環境下，黃金的吸引力往往下降。黃金周二創下 2365.09 美元的歷史新高。

匯豐銀行預計，今年黃金價格將在 1975 美元至 2500 美元之間波動。「不斷升級的地緣政治風險大大提振了黃金價格，因為冷熱衝突以及今年選舉數量創紀錄，這使得風險保持在較高水位。」

在價格大幅上漲後，上海期貨交易所周三表示，自 4 月 12 日起對黃金和銅期貨實施交易限額。

凱投宏觀 (Capital Economics) 大宗商品經濟學家 Kieran Tompkins 表示，中國家庭大力採購黃金係因該國房地產陷入危機、股市低迷，「這些家庭缺乏其他投資選擇」。

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