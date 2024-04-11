〈房產〉北台2024首季住宅推案量年增12.9% 新北及桃園爲領頭羊

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-11 11:53

市調機構統計，北台灣今 (2024) 年第一季住宅案新成屋、預售屋總推案量約 2614.8 億元，年增 298.3 億元，年增幅 12.9%。住展發言人陳炳辰表示，今年第一季出現量增一點都不意外，且因為推案集中在 2 月春節後，量體未完全於第一季發酵，增幅較出現在新北市與桃園市，已帶動大盤。

陳炳辰指出，除新北市與桃園市之外，其他區還在樓梯響不見人影狀態，市場倒不必著急，建案將依序進場，後況很有看頭。

住展統計，各縣市表現上，新北市、桃園市爆發力道強，前者第一季推案量約 926.7 億元，年增 57.1%，後者約 746.3 億元，年增 49.6%。新北市亮眼地帶在林口區、中和區、新莊區與板橋區，有長虹、國泰、茂德、久泰等建商於當地熱門重劃區、捷運生活圈公開大案；桃園區則以龜山區、桃園區為強，指標案由富宇、寶佳、興富發、麗寶等建商在 A7、中路、小檜溪等地領銜帶頭衝。

而台北市與新竹地區各為 18.7%、29.3% 的年減幅，第一季推案量分別為 623.8 億元、279.9 億元，台北市以中工、新潤、達永在松山區民生社區、北投區北士科重劃區，以及信義區捷運市府站生活圈的百億案為代表，一案就已拉抬這些區域聲量；新竹地區則以東區、北區、寶山受矚目，春福、愛山林、富宇建設新案撐場。陳炳辰指出， 4 月乃至上半年的後 329 檔期與 520 檔期均有生力軍加入，台北市中山區、士林區、中正區、文山區等，與新竹地區的新竹市區、寶山鄉都可期待。