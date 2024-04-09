〈房產〉全台「大重建時代」來臨 台中危老案數勝過新北

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-09 11:36

近期花蓮發生大震，各界關注都更議題。住商機構彙整都市更新網數據，全台截至 2 月底，已有 3509 件危老案經過核准，而都更件數也達 1723 件，其中都更、危老申請均以北市為最多，值得一提的是，台中市危老申請量超越新北，位居第二，顯示全台進入「大重建時代」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年政府積極鼓勵民眾申請都更、危老，其中危老因為有容積獎勵的落日條款，產權單純的老屋申請積極，應是台中申請量大增的主要因素。

綜觀都更與危老的申請案，可以發現都更案與民間印象貼近，但六都危老案以台北市核准 917 件最高，不過台中卻以黑馬之姿位居亞軍，徐佳馨指出，北市房價為全台龍頭，改建利益驚人，讓建商願付出高昂成本整合。台中市近年各大重劃區發展飽和，且地價高居不下，對建商而言，若有同樣開發成本，倒不如以市中心為發展重心，且近年市區內幼稚園、老飯店等業主亟思改變，因此吸引不少知名建商大舉進入危老市場。

另觀察六都危老案中，平均核准面積者最低者是台南市，平均每件危老案僅約 147 坪。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，台南市素有「古都」之稱，開發歷程較早，街廓環境狹小，且蛋白區不少重劃區土地有待開發，建商整合意願降低，以致於危老效益不佳。