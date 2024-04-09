〈房產〉全台未繼承土地面積比金門還大 光北市公告現值就840億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-09 16:41
根據內政部統計資料顯示，去年底全國未辦理繼承土地高達 1.8 萬公頃，比起金門縣的面積還要大，且未辦理繼承的建物面積則高達 65 萬坪，相當於 5.2 棟的台北 101 大樓，推估全台未辦理繼承的不動產價格將遠超過千億元。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，繼承有世代間財富轉移的效果，早年持有不動產的比例高，當長輩老去時就容易產生繼承的狀況發現，越來越多的民眾也遇到繼承的問題，推估未繼承房地面積不斷增加，可能與找不到繼承人、繼承人之間意見不和、不動產位處偏遠、屬於零散持分或不具價值等因素有關，隨時間逐漸累積，近年已有些未繼承的不動產，陸續進入拍賣流程。
內政部統計年報顯示，2023 未繼承的土地有 1.8 萬公頃，10 年時間未繼承的土地面積就增加一倍，且未繼承的建物面積更達 65 萬坪，也較 2013 年增加了 1.6 倍，人口老化趨勢加劇，導致未繼承狀況持續增加。
統計未繼承的不動產的價值驚人，台北市去年統計光是未繼承土地的公告現值就高達 840 億元，推估全台未繼承的不動產價值遠超過千億元。
曾敬德指出，早年長輩孩子生得多，加上環境不錯的可能就送小孩到國外，要辦理繼承時就會遇到許多問題，一直到 1967 政府提出「五三口號」，最多不超過三個孩子，因此現在繼承時很容易遇到許多繼承人的狀況，若生前沒有規劃好遺產分配，等到真正要辦理繼承時，就容易出現親屬間意見不同的問題，可能就擱置在那裏，或者繼承出售才能公平分配。
主管機關建議，如果無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。曾敬德補充，由於房地合一上路後稅制變得更為複雜，關於被繼承人取得不動產的時間問題與繼承人日後出售的稅務規劃等，建議都先跟專業人士洽詢。
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