〈房產〉全台未繼承土地面積比金門還大 光北市公告現值就840億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-09 16:41

根據內政部統計資料顯示，去年底全國未辦理繼承土地高達 1.8 萬公頃，比起金門縣的面積還要大，且未辦理繼承的建物面積則高達 65 萬坪，相當於 5.2 棟的台北 101 大樓，推估全台未辦理繼承的不動產價格將遠超過千億元。

內政部統計年報顯示，2023 未繼承的土地有 1.8 萬公頃，10 年時間未繼承的土地面積就增加一倍，且未繼承的建物面積更達 65 萬坪，也較 2013 年增加了 1.6 倍，人口老化趨勢加劇，導致未繼承狀況持續增加。

統計未繼承的不動產的價值驚人，台北市去年統計光是未繼承土地的公告現值就高達 840 億元，推估全台未繼承的不動產價值遠超過千億元。

曾敬德指出，早年長輩孩子生得多，加上環境不錯的可能就送小孩到國外，要辦理繼承時就會遇到許多問題，一直到 1967 政府提出「五三口號」，最多不超過三個孩子，因此現在繼承時很容易遇到許多繼承人的狀況，若生前沒有規劃好遺產分配，等到真正要辦理繼承時，就容易出現親屬間意見不同的問題，可能就擱置在那裏，或者繼承出售才能公平分配。