〈房產〉達永建設與新潤建設首度合作北市推案 祭「優首付」爲訴求

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-09 17:22

由達永建設與新潤建設首度合作的台北市都更案「吉祥．如藝」今 (9) 日正式公開，此一建案以「優首付」爲重要訴求，新潤建設董事長黃文辰指出，這個建案將是台北市中心門檻最低的建案，新潤建設未來還將繼續與達永建設合作推案，而這也是努力上班族一次買房機會。

而且新潤建設下一個推案地點，也選擇在台北市的長安段，同時，新潤建設與達永建設目前手中還有數個合作案正在洽談中，還將有機會合作推新個案問市。

「吉祥．如藝」建案總銷估達 120 億元，基地位於台北市基隆路一段與永吉路口，基地面積達 1,061 坪，規畫興建地上 23 層，地下 7 層，格局規劃 18-41 坪，單價每坪 135 萬元 - 150 萬元，總價 2200 萬元至 6500 萬元，其中住宅 469 戶，店面 15 戶。

「吉祥．如藝」建案預計 2024 年年底動工 ，預計工程期約 5 年，因此頭期款以 57 個月分期付，18-21 坪，49 萬元即可簽約 2+1 房，簽約後每月月付 4.9 萬元，共 57 個月，99 萬元起則可簽約買 3 房 2 衛，月付 7.4 萬元。

達永建設董事長莊政儒表示，全台有感大地震，掀起全台居安省思，尤其是建築物耐震力的問題，台北市平均屋齡近 40 年，超過 30 年以上近七成，全台最高，再次凸顯都更的急迫性，達永積極投入都更，獲得住戶信任，順利推出此案。