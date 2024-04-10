〈房產〉AI及ESG帶動商辦置產潮 企業港湖包棟、包層買氣旺

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-10 12:16

內湖及南港成為近年商辦大樓的交易主要戰區，根據實價揭露，南港新廠辦「利百代商業大樓」首度揭露交易資訊，今年 1 月「展碁國際」即公告以總價約 9.12 億元，一口氣買下 11 樓五戶、12 樓五戶，坪數高達 1408.13 坪，每坪 75.6 萬元。同集團的關係企業「宏碁資訊」，也在同大樓以總價 18.06 億元，買下原本預租的 15-18 樓逾 2000 多坪辦公室，也跟同集團企業當鄰居。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「利百代商業大樓」為國泰建設和利百代的都更合建案，規劃總樓高 18 層樓的兩棟廠辦，由於新大樓待售空間足夠，方便大型企業規劃總部據點，且同集團一起團購，不僅方便議價，也利於裝修規劃，集團之間資源整合，和業務往來便利性高；且企業將大型商辦由承租轉為自購，每年可省下數千萬元租金，化支出為資產，還能保留未來事業擴充的彈性。

另外，「南港軟體園區二期」也有新交易，今年 1 月「科進製藥科技」以約 1.46 億元、單價 70.4 萬元，買下 14 樓，共 252.31 坪，前一手買方在 2016 年以約 1 億元買下，持有 8 年轉手約增值 4224 萬元；而內湖的高總價商廠辦，近期企業幾乎都是包整棟買下，1 月台達電 (2308-TW) 就分別以約 22.2 億元、25.7 億元，總計約 47.9 億元，帶租約買下南山瑞光大樓、南山利豐大樓，企業購置商辦的步伐甚至從港湖外溢，鄰近內科重鎮與北士科的士林豪辦「欣翰士林官邸」9 樓戶，去年 12 月也由「晉瑜企業」以總價 2.73 億元、單價 108.4 萬元買下，共 301.42 坪，採毛胚交屋。

第一建經研究中心副理張菱育指出，政府近年出手打炒房，不過是「管住不管商」，再加上近年商辦和廠辦的需求，因台商回流、企業擴大廠區、辦公室升級、AI 熱潮鵲起而擴張，讓商辦市場買氣熱絡，部分知名開發商的推案重點，也轉向辦公大樓，甚至不乏規劃頂級豪辦，提升硬體設備及符合 ESG 建築設計，吸引企業整棟買下或包下多樓層，作為企業總部使用。