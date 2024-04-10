〈房產〉高鐵站預售房市交易旺 台中站區內3年交易量暴增8倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-10 12:55

高鐵的營運，除了有效促進台灣西半部地區的交通效率，許多高鐵站點更隨著高鐵題材的發酵，使得當地的住宅市場出現亮眼的表現。房仲業者統計 12 座高鐵站周遭近 3 年預售市場的價量表現。其中高鐵台中站預售屋交易量在 3 年間暴增 8 倍，在預售屋平均單價上，高鐵新竹站 3 年間飆漲近 7 成最高！

在 2021 至 2023 年間，高鐵台中站的預售屋交易量從 115 件衝上 1051 件，增幅超過 8 倍，是 12 座高鐵站預售市場表現最亮眼的站點之一。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據台灣高鐵各站進出旅客人數數據，高鐵台中站 2023 年進出人數合計近 2500 萬人次，已成為僅次高鐵台北站的第二大的高鐵站點。除了人流之外，高鐵台中站周遭亦有台中高鐵娛樂城、物流共和國台中園區等開發案正在進行中，區域發展前景看好，也帶動高鐵台中站房市熱絡，除了交易量猛增之外，預售屋平均單價也從 2021 年的 27.5 萬元飆高至 42.5 萬元，漲幅高達 54.3%，是 12 座捷運站點中第二。

另一值得關注的站點是高鐵嘉義站。高鐵嘉義站預售屋交易量從 2021 年的 376 件到 2023 年的 665 件，增幅高達 76.9%。陳金萍指出，嘉義站周遭房市，在台積電封測廠進駐嘉義科學園區、華泰名品城 Outlets 展店等產業發展利多下，房市發展蓬勃。隨著眾多建商持續卡位搶進，嘉義高鐵站未來房市發展可期。

至於台北站、苗栗站、雲林站的預售屋交易量雖然分別飆出 572.7%、880% 和 87.3% 的驚人增幅。但此三站於 2021 年的預售屋交易量皆未破百，未來這三站的預售交易量是否能維持如此高幅度的成長，值得持續關注。

在預售屋平均單價的表現上，高鐵新竹站在 3 年間從 39.5 萬元飆升至 66.5 萬元，漲幅高達 68.4%，位居第一，更成為雙北地區以外最貴的高鐵站點。陳金萍分析，高鐵新竹站受惠於新竹科學園區龐大的就業人口，帶動龐大的住宅需求，再加上高鐵無可比擬的交通優勢，使得區域房市買氣相當旺盛。

此外，竹科身為台灣首屈一指的科技園區，群聚眾多高收入族群，再加上新竹預售屋市場供應量較小，但需求強勁，上述多重因素交互影響下，讓高鐵新竹站房價不斷向上攀升，在短短 3 年間預售屋單價就飆漲近 7 成。

除了新竹和台中兩站的預售屋，在 3 年內飆出 68.4% 和 54.3% 的驚人漲幅外，其餘的苗栗站、雲林站、嘉義站、台南站的預售屋平均單價都有 25% 以上的漲幅。陳金萍指出，台灣房市近 3 年因全球量化寬鬆政策、低利環境等因素，使得雙北以外區域房價全面起漲。高鐵站周遭更因其交通優勢，以及特定區開發的區域前景預期，讓房價漲勢更為凌厲。