金研院攜彰銀 金融理財從小扎根從彰化出發 逾2000學童受惠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-10 16:20

金融研訓院攜手彰化銀行 (2801-TW) 今 (10) 日共同啟動「CSR 金融共好公益計畫」，從彰銀起家地興學，在中部分行中篩選出 68 名志工行員，深入彰化 26 所國小，透過這項計畫，學童將獲得整合知識、態度及行為面的金融教學，從遊戲設計中，培養正確的金錢觀念與行為慣性。彰化銀行董事長凌忠嫄表示，「一顆種子種下去後，未來就會生根」，首波預計超過 2000 名學童受惠。

金研院院長黃崇哲致詞時提及，現在的小朋友已經沒有豬公撲滿了，所有的消費都是「嗶」一聲完成，失去了以前一塊錢一塊錢存下來的感覺，不管是 10 元還是 100 元，都無法分辨其差異，透過 CoCo(錢的台語) 老師的課程，除了讓學童理財從小扎根，也能體會父母的掙錢不易。

黃崇哲認為，這樣的理財觀念必須藉由積沙成塔，一代一代累積下來，未來才能配合政府推動打造台灣成資產管理中心的目標，並讓台灣的金融服務業可以像製造業一樣，創造更多的附加價值，提供如同護國神山般的產業基礎。

彰銀此計畫對象為國小四年級學童，為讓孩子享受學習的過程，並留下深刻的記憶，課程搭配台灣金融研訓院設計之教材，透過互動式教學課程及遊戲，了解「金錢的用途」、「聰明的消費」、「認識風險支出」、「體驗家庭財務負擔」與「預防詐騙」等金融概念，並藉由日常消費行為檢視與記帳練習培養儲蓄習慣，透過這樣的教學方式，在孩子們心中播下金融素養種子，逐步建立正確之金融知識及觀念，為孩子們打造一個更美好的未來。

凌忠嫄表示，良好的金融教育是未來社會的重要基石，透過這項計畫，我們將為下一代奠定堅實的理財基礎，同時為彰化地區的金融發展注入新的活力。凌忠嫄強調，彰化是彰銀的起家地，彰化人挺彰化義不容辭。

為確保金融教育活動的品質，彰化銀行的教育志工經過台灣金融研訓院的培訓與試教評鑑， 68 位行員能有效地傳授金融素養。在今日的啟動儀式上，彰銀特別表彰了這 68 位合格的行員，並頒發教育志工證書，這也宣誓著彰銀治理團隊及志工群對彰化縣金融教育一致的熱忱及承諾。