〈勤誠法說〉去年獲利10億元每股賺9.03元 擬配發5元現金股利
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-13 15:59
機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (13) 日召開法說會，公告去年全年稅後純益 10.85 億元，年增 8.7%，每股純益 9.03 元，寫下歷史新高。同時董事會通過股利政策，擬配發每股 5 元現金股利，配發率約 55%。
勤誠去年第四季營收 47.29 億元，季增超過 1 倍，年增 78%。毛利率 24.3%，季增 0.5 個百分點，年增 5.5 個百分點。營益率 16.7%，季增 4.7 個百分點，年增 7.5 個百分點。稅後純益 5.58 億元，季增 1.2 倍，年增 2.6 倍，每股純益 4.64 元。
勤誠去年全年營收 112.47 億元，年增 6.5%，毛利率 22.9%，年增 2.7 個百分點，營益率 13%，年增 2.2 個百分點。稅後純益 10.85 億元，年增 8.7%，每股純益 9.03 元，創下歷史新高。
以產品營收占比來看，仍以伺服器為大宗，約占 99%，PC 僅占 1%。若以地區別營收比重來看，美國占 51% 最多，接著為中國約占 25%，其他地區占 17%，歐洲則占 7%。
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