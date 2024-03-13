〈勤誠法說〉去年獲利10億元每股賺9.03元 擬配發5元現金股利

機殼廠勤誠 ( 8210-TW ) 今 (13) 日召開法說會，公告去年全年稅後純益 10.85 億元，年增 8.7%，每股純益 9.03 元，寫下歷史新高。同時董事會通過股利政策，擬配發每股 5 元現金股利，配發率約 55%。

以產品營收占比來看，仍以伺服器為大宗，約占 99%，PC 僅占 1%。若以地區別營收比重來看，美國占 51% 最多，接著為中國約占 25%，其他地區占 17%，歐洲則占 7%。