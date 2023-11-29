AI伺服器需求勁揚 伺服器機殼廠迎廣、勤誠攻漲停

AI 類股今 (29) 日走揚，AI 伺服器需求持續增溫，伺服器機殼廠迎廣 (6117-TW) 以及勤誠 (8210-TW) 皆攻漲停，迎廣鎖住 56.3 元，勤誠則鎖住 246.5 元。

受惠 AI 伺服器需求增溫，迎廣於法說會時指出，因 AI 伺服器機殼單價相對好，將貢獻營收，明年 AI 伺服器比重有望上看雙位數。而勤誠則表示，在高階 AI 應用的帶動下，訂單的詢問度不斷提高，終端需求優於預期。

根據研調機構 TrendForce，2023 年 AI 伺服器，包含 GPU、FPGA、ASIC 等出貨量將超過 120 萬台，2024 年將可再成長超過 33%，AI 伺服器佔所有伺服器比率將突破雙位數，達近 12%。

迎廣前三季營收 16.5 億元，年減 11%，毛利率 20.4%，年增 1.3 個百分點，營益率 0.8%，年增 0.5 個百分點。稅後純益 0.12 億元，年減 80.6%，每股純益 0.13 元。

勤誠前三季營收 65.2 億元，年減 17%，毛利率 21.8%，年增 1.2 個百分點，營益率 10.3%，年減 1 個百分點。前三季純益 5.3 億，年增 2%，每股純益 4.39 元。