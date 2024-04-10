〈東元經營權之爭〉東元通過11位董事改選名單 金融界大咖沈榮津、利明献入列

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-10 21:05

東元 (1504-TW) 今 (10) 日召開董事會，通過下一屆董事改選的 11 位候選人名單，將提交至 5 月 24 日召開的股東會進行改選。東元公布的董事改選名單中，臺灣金控董事長沈榮津，以及中信銀董事長利明献皆入列名單。

東元通過 11 位董事改選名單，提名董事有 7 人，包括現任董事長邱純枝，還有兩位金融界大咖，臺灣金控董事長沈榮津，以及中信銀董事長利明献，還有黃呈琮、周守訓、程本清、吳素秋。被提名的獨董則有 4 位，包括黃協興、童兆勤、陳慧遊，以及趙梅君。

東元指出，這份名單是由主要股東推薦並經過篩選，再遴選符合公司治理相關規範資格以及東元未來業務發展所需的人選，並經過公司治理及永續委員會審議後，提交董事會決議通過。