勤誠高階專案穩步進行 帶動2月營收年增11%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-08 20:50

機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收 5.95 億元，年增 11.3%。勤誠指出，雖然第一季為傳統淡季，但目前在手訂單以及開發中的專案穩步進行中，因此預期全年營收逐季成長，整體表現將優於去年。

勤誠 2 月營收 5.95 億元，雖然月減 46.5%，但仍年增 11.3%。累計今年 1 至 2 月營收 17.08 億元，年增達 78.5%。

根據研調 TrendForce 指出，今年伺服器整機出貨的動能，主要以美系 CSP 為大宗，預估今年全球伺服器整機出貨量約 1365.4 萬台，其中 AI 伺服器出貨必重約占 12%，預期將有雙位數成長。因此勤誠表示，持續看好終端客戶 AI 相關的雲端伺服器需求，包括 GPU 伺服器、儲存伺服器，以及 ASIC 伺服器等。