AI需求加速！阿里巴巴大砍雲端服務價格 降幅最高達59%

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-08 19:54

市場分析指出，阿里巴巴此舉恰逢雲端運算需求激增，以支持全球人工智慧 (AI) 開發熱誠之際，同時也是該公司內部正在進行複雜重組的時刻。

據了解，阿里巴巴周一將約 500 多種雲端產品價格平均下調 23%，目前包括日本、印尼、阿拉伯聯合大公國、德國在內的 13 個地區消費者可以享受到這些折扣。

值得注意的是，該公司曾在今年 2 月將 100 多個核心雲端產品在中國的售價調降 55%，這引發了價格戰，而京東 (JD-US) 等競爭對手也祭出一輪又一輪的折扣作為回應。阿里巴巴在 2 月的降價是近幾個月來第二次大幅降價。

阿里雲高層周一表示，新的和現有國際客戶將享受到新的折扣，包括把受到小企業花贏的一年期數據儲存訂閱方案從 63 美元降至 16.99 美元。該公司還表示，將提高京銷售的折扣和抽傭，並且在新加坡推出 AI 運算平台 PAI-Lingjun。

阿里雲國際業務部門總裁 Selina Yuan 在一份聲明中說：「我們最新的訂價策略不僅旨在替長期用戶提供更大的折扣，而且還確保企業在規劃和開發自己的 AI 應用程式時能有一個穩定基礎成長來制定長期策略

。」