AI需求加速！阿里巴巴大砍雲端服務價格 降幅最高達59%
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-08 19:54
根據多家媒體周一 (8 日) 報導，阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 將對從美國到新加坡國際客戶的雲端服務產品價格最多降至 59%，這與該公司在中國大打折扣策略如處一轍，也是阿里雲今年迄今為止的第二輪降低產品費用，表明競爭正在加劇。
市場分析指出，阿里巴巴此舉恰逢雲端運算需求激增，以支持全球人工智慧 (AI) 開發熱誠之際，同時也是該公司內部正在進行複雜重組的時刻。
阿里巴巴執行長吳泳銘正在領導一項影響深刻的改革，包括試圖重振電商在內的主要業務。去年 11 月，阿里巴巴取消雲端業務上是計畫，遠因是難以取得輝達 (NVDA-US) 先進晶片。此外，阿里巴巴還面臨來自騰訊和中國政府所支持的供應商日益激烈競爭。
據了解，阿里巴巴周一將約 500 多種雲端產品價格平均下調 23%，目前包括日本、印尼、阿拉伯聯合大公國、德國在內的 13 個地區消費者可以享受到這些折扣。
值得注意的是，該公司曾在今年 2 月將 100 多個核心雲端產品在中國的售價調降 55%，這引發了價格戰，而京東 (JD-US) 等競爭對手也祭出一輪又一輪的折扣作為回應。阿里巴巴在 2 月的降價是近幾個月來第二次大幅降價。
阿里雲高層周一表示，新的和現有國際客戶將享受到新的折扣，包括把受到小企業花贏的一年期數據儲存訂閱方案從 63 美元降至 16.99 美元。該公司還表示，將提高京銷售的折扣和抽傭，並且在新加坡推出 AI 運算平台 PAI-Lingjun。
阿里雲國際業務部門總裁 Selina Yuan 在一份聲明中說：「我們最新的訂價策略不僅旨在替長期用戶提供更大的折扣，而且還確保企業在規劃和開發自己的 AI 應用程式時能有一個穩定基礎成長來制定長期策略
。」
BI 分析師 Catherine Lim 和 Trini Tan 認為，阿里巴巴下調中國以外的雲端服務價格，證實該公司在截至 2025 年 3 月的本會計年度中更加專注營收成長，而非獲利能力。市場普遍預估，該公司在 2025 年調整後稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 將較前一年同期成長兩個百分點，不過這似乎過於樂觀。
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