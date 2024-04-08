蘋果是否遵守音樂串流媒體規則計畫 歐盟監管機構仔細評估

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-08 19:28

歐盟執委會周一 (8 日) 表示，歐盟反壟斷監管機構正在評估蘋果的提議是否符合當局命令，讓 Spotify(SPOT-US) 和其他音樂串流媒體服務通知用戶其 App Store 以外的支付選項。

如果蘋果上周五公布的提議未能滿足歐盟反壟斷機構的要求，該公司將面臨有害市場競爭指控和罰款。歐盟市場競爭執法機構上月發布這一命令，並對蘋果處以 18.4 億歐元 (合 20 億美元) 罰款。

根據蘋果的提議 Spotify 和其他公司可以在其網站上添加一個連結，通知其他用戶在蘋果 App Store 之外購買線上商品或服務的其他方式。

另外，這些軟體開發商還可能邀請用戶提供電子郵件，以便傳送平台網站連結，購買音樂內容或服務。然而這些連結要給蘋果 27% 的費用，包括自動更新訂閱的費用。