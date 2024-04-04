美股重點新聞摘要2024年04月04日

今日操盤前瞻

彭博：蘋果放棄 Apple Car 後 擬進軍「居家機器人」領域

SK 海力士公告：斥資約 40 億美元在美建 HBM 先進封裝廠

葉倫：不排除採取更多手段 保護美國清潔能源產業

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (3 日) 表示，不排除採取額外措施，保護美國清潔能源產業不受中國投資和產能過剩問題的影響，但拒絕透露在本次中國會談中提出課徵新關稅的可能性。 閱讀全文...

Fed 主席鮑爾：央行首次降息前仍有時間評估數據

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (3 日) 暗示，決策者將等待更明確的通膨降溫跡象後再降息，儘管最近通膨數據雖然高於預期，但並沒有實質性的改變整體趨勢。他重申自己的預期，即「今年某個時候降息可能是合適的」。閱讀全文...