美股重點新聞摘要2024年04月04日
鉅亨網新聞中心 2024-04-04 08:12
今日操盤前瞻
歐洲央行公布 3 月會議紀錄
美國 2 月貿易收支、上周失業金數據
彭博：蘋果放棄 Apple Car 後 擬進軍「居家機器人」領域
《彭博》週四 (4 日) 引述消息人士報導，蘋果的團隊正研究進軍居家機器人「Personal Robot」領域，這一領域有可能成為該公司不斷變化的「下一個重大事件」之一。閱讀全文...
SK 海力士公告：斥資約 40 億美元在美建 HBM 先進封裝廠
《彭博》週三 (3 日) 報導，南韓記憶體晶片大廠 SK 海力士計畫斥資 38.7 億美元在印第安納州興建先進封裝廠和人工智慧產品研究中心。閱讀全文...
葉倫：不排除採取更多手段 保護美國清潔能源產業
美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (3 日) 表示，不排除採取額外措施，保護美國清潔能源產業不受中國投資和產能過剩問題的影響，但拒絕透露在本次中國會談中提出課徵新關稅的可能性。閱讀全文...
Fed 主席鮑爾：央行首次降息前仍有時間評估數據
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (3 日) 暗示，決策者將等待更明確的通膨降溫跡象後再降息，儘管最近通膨數據雖然高於預期，但並沒有實質性的改變整體趨勢。他重申自己的預期，即「今年某個時候降息可能是合適的」。閱讀全文...
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