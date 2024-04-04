〈紐約匯市〉美元指數連二黑 日元兌美元逼近152關卡後持穩

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-04 06:07

美元指數周三 (3 日) 連續兩個交易日下跌，令日元得以鬆一口氣，日本當局近期加大干預威脅，限制日元進一步走軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.52%，報 104.27。

包含聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在內等 Fed 官員在周三的談話中強調，降息之前必須進行更多討論以及取得更多數據。金融市場預估首次降息將發生在 6 月。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「基調沒有出現太大轉變，但我認為他 (指鮑爾) 試圖告訴市場參與者仔細觀察年初的數據，並從長期的角度來評估通膨和成長趨勢。」

受美國又一輪穩健經濟數據支撐，美元本周不斷徘徊在 11 月以來高點。ISM 日前公布 3 月製造業指數睽違一年半來首度擴張，美國 3 月製成品新訂單反彈幅度超出預期，勞動力市場也保持韌性。

交易員預估 Fed 今年將降息約 70 個基點，低於央行預測，7 月啟動降息循環的預期已完全被市場消化。

日元兌美元匯價盤中一度貶至 151.95 日元兌 1 美元，截稿小跌 0.05%，至 151.65 日元兌 1 美元。

即使日本央行睽違 17 年來首度升息，但官員們承諾放慢進一步升息步伐，為日元帶來打擊，尤其考量到美日利差仍然較大。過去幾天以來，日本官員持續進行口頭干預，盼能支撐日元，此舉也對美元構成強勁阻力。

其他貨幣方面，歐元升近 0.6% 至 1.0834 美元，英鎊升逾 0.5% 至 1.2649 美元。

周三數據顯示歐元區上月通膨意外降溫，增強歐洲央行 (ECB) 降息理由，但對歐元的影響不大，因為市場早已對 ECB 6 月降息充滿信心。

即使中國製造業和服務業數據走強，受過去幾天美元反彈影響，在岸人民幣昨徘徊在四個半月低點。周三截稿前，在岸人民幣匯價報 7.2332 人民幣兌 1 美元，離岸人民幣則升 0.07%，至 7.2480 人民幣兌 1 美元。

截至台灣時間周四 (4 日) 約 6:00 價格: