葉倫：不排除採取更多手段 保護美國清潔能源產業

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-04 06:48

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (3 日) 表示，不排除採取額外措施，保護美國清潔能源產業不受中國投資和產能過剩問題的影響，但拒絕透露在本次中國會談中提出課徵新關稅的可能性。

這是葉倫第二度以財長身份訪問中國，她在行前向記者表示，拜登政府認真看待培養美國電動車、電動車電池、太陽能板和其他關鍵產品的供應鏈。

當被問到是否會在本次會談中向中國威脅提出新的貿易措施時，葉倫表示：「我們正在向其中部分產業提供稅收補貼，我不想排除採取其他方式來保護它們的可能性。」但她沒有具體說明這是否包含關稅。

葉倫說：「我認為不只是美國，包含墨西哥、歐洲和日本在內，不少國家都感受到中國大規模投資這些產業所帶來的龐大壓力。」

在對廣州和北京進行為期一周訪問期間，葉倫計劃表達對中國產能過剩問題持續擴大的擔憂，尤其是在新能源產品方面。

葉倫說：「我們正在努力培養太陽能電池和電動車產業，而這些都是中國大量投資造成產能過剩的領域。」