〈紐約匯市〉美元指數觸兩周低點 兌日元匯價走軟

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-05 05:48

因美國經濟數據為聯準會 (Fed) 快速降息的預期帶來支撐，美元指數周四 (4 日) 觸及兩周低位，兌日元匯價走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微跌 0.03%，報 104.22。DXY 盤中一度貶至 103.91，為 3 月 21 日以來最低。

美國此前公布服務業成長意外放緩，支持降息預期，導致美元周三 (3 日) 走軟。儘管如此，在明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示若通膨持續停滯，今年可能不需要降息後，美元收復部分貶勢。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周四表示，年初的通膨數據不太樂觀，同時對經濟前景是否真正改變表達質疑。

本周的主要焦點在於周五 (5 日) 出爐的非農就業報告，路透訪調經濟學家預測，3 月新增就業人口將達 20 萬。

Amundi US 固定收益和貨幣策略總監 Paresh Upadhyaya 表示：「鮑爾似乎仍以 6 月降息為目標，這就是為何我認為市場對這份就業報告的反應可能被放大，尤其是若我們看到非農新增就業偏低或是低於預期的話。」

日元兌美元升逾 0.2%，至 151.33 日元兌 1 美元，但仍徘徊在 34 年低點附近。日本央行結束長達八年的負利率政策，迄今仍未能提振日元。

美國 10 年期公債殖利率目前超過 4%，日本公債殖利率則接近零。為了取得更好的報酬，日本大型投資人選擇將現金流在海外，使日本難以吸引資金回流。

前日本央行官員 Tatsuo Yamazak 周四表示，若日圓突破多年區間，並大幅貶至 152 關卡下方，當局可能出手干預。

瑞士法郎兌美元升近 0.3%，至 0.9005 瑞郎兌 1 美元。數據顯示瑞士 3 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期成長 1%，增幅低於預期。分析師表示，3 月瑞士通膨率進一步降溫，強化了瑞士央行今年再降息 50 個基點的看法。

歐元盤中升至兩周高點後回吐升幅，截稿前微漲 0.04% 至 1.0836 美元。

澳幣和紐幣雙雙走強，且澳幣突破 200 日移動均線，並觸及兩周高點。截稿前，澳幣上漲逾 0.3% 至 0.6586 美元，紐幣漲近 0.3% 至 0.6025 美元，重新站穩 0.60 美元。

交易員預估紐西蘭央行將從 8 月開始降息，但在 11 月以前，澳洲利率仍將維持在當前水平。

截至台灣時間周五 (5 日) 約 6:00 價格: