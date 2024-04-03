緯創投入無人載具領域 斥資10億元認購經緯航太私募普通股
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-03 17:56
緯創 (3231-TW) 投入無人載具領域，今 (3) 日於董事會決議通過，宣布旗下子公司鼎創以新台幣 10 億元參與認購經緯航太科技之私募普通股。緯創指出，鼎創以每股 20 元價格，認購 5000 萬股，認購後緯創占經緯普通股的持股比例達 45.18%。
緯創指出，過去加上此次認購案，子公司鼎創累積持有經緯航太 5750 萬股，總金額 12.85 億元，持股比例達 45.18%。緯創表示，透過此次的認購案，將有利於緯創投入無人載具開發銷售與服務領域，也將持續發展工業電腦相關業務。
緯創近年積極進行多角化布局，且持續受惠 AI 題材加持，整體營運表現亮眼。董事長林憲銘先前也提到，隨著 AI 應用愈來越多元，一定要在這波浪潮中找到對的合作夥伴。
外資出最新緯創報告，給予「買進」評等，目標價喊到 157 元。緯創今天股價走揚，盤中最高來到 133 元，雖然隨後漲幅收斂，但終場以 129.5 元作收，漲幅仍達 3.6%。另外，外資今天也大舉敲進緯創，買超緯創 3.7 萬張。
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