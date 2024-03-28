鉅亨網記者劉玟妤 新竹 2024-03-28 21:34

緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (28) 日獲頒陽明交通大學名譽工學博士學位，提及台灣人才稀缺，直言過去人才是台灣的優勢，如今產業卻面臨人才短缺問題，呼籲政府相關引進人才的政策需更開放、大膽，因為這是台灣能否在產業中站穩地位的關鍵。

林憲銘回憶，1970、1980 年代電子產業起飛，許多從國外留學回台的菁英投入電子業，當時台灣 IT 產業規模不大，占全球比重不高，不需要許多專業人才，當時人才是台灣的優勢，沒有人才短缺的問題。

不過隨著 IT 產業規模擴大，企業規模也跟著擴增，加上少子化問題，人才不足的隱憂逐漸浮現。林憲銘直言，人才是最重要的資產，更是台灣下一波能否站穩產業地位的核心關鍵，因此呼籲政府應該更重視此一問題，在引進人才的相關政策可以更開放、更大膽，並提供多元化人才的管道。林憲銘舉例，日本過去在人才引進的政策較為保守，但近年改變很多，鬆綁許多限制。