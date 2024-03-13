〈緯創法說〉AI伺服器成長趨勢成形 維持今年3位數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-13 19:34

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (13) 日召開法說會，執行長林建勳指出，AI 伺服器成長趨勢成形，今年緯創 AI 伺服器年增 3 位數的看法不變。董事長林憲銘也指出，目前觀察許多客戶已經跨入 AI 領域，將持續拓展新客戶。

林建勳表示，緯創負責企業級客戶以及 GPU 基板，旗下子公司緯穎 (6669-TW) 則將重心放在雲端服務供應商 (CSP) 的訂單。緯創也不只有輝 GPU 伺服器基板客戶，也陸續增加新的企業級伺服器客戶，林憲銘也提到，緯創自 2017 年切入 AI 伺服器領域後，客戶非常多元，包括 GPU 晶片端客戶、系統端客戶等，未來也將持續開發新客戶。

隨著 AI 伺服器競爭越趨激烈，法人關心 ASP 是否受到影響，林建勳則表示，即便未來產品推陳出新、晶片效能提高，但 AI 伺服器的晶片及相關構件設計複雜，ASP 不會有大幅度的變化。

至於 PC 部分，林憲銘表示，去年 PC 產品營收占比約 80%，非 PC 產品營收占比約 20%，其中包括 AI 伺服器。林憲銘進一步指出，PC 市況的產業谷底已過，將逐漸恢復成長，不過預計今年 PC 出貨幅度不會超過 5%，第一季與第二季出貨表現不會有太大變化。林建勳進一步指出，預估今年 PC 營收占比將降至 75%，非 PC 營收占比則提升至 25%。