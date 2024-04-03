廣積越南廠開工動土 明年Q1完工

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-03 20:01

工業電腦廠廣積 (8050-TW) 今 (3) 日宣布，位在越南永福省的新廠正式開工動土，預計於明年第一季竣工，董事長林秋旭表示，越南新廠是廣積在台灣以外的第一家工廠，除了將推升產能外，更有助公司拓展邊緣 AI 運算平台領域應用。

廣積表示，越南新廠區可建置 6 條 SMT 和 DIP 組裝線，以及 10 條系統組裝線，建置完成後，可為廣積貢獻每月 6 萬片的 PCBA 電路板組裝和每月 3 萬台的系統組裝產能。

林秋旭表示，透過在越南建置新廠區的實際行動，擴廠計畫達成了一個重要里程碑，除了是廣積在台灣以外的第一家工廠，不僅可滿足客戶未來所需的產能佈局，也提供客戶更為彈性、高效率和高品質的需求。

林秋旭看好，隨著 AI 革命性的快速成長，AIoT 設備與邊緣運算的結合日益普及，為邊緣人工智慧 (Edge AI) 釋放前所未有的發展潛力與商機，越南新廠將成為公司在此領域成功的一大助力。

廣積憑藉超過二十年在工業電腦領域深耕的經驗，以及完善的產品設計與製造能力，將致力於打造符合當今人工智慧時代的邊緣 AI 運算平台，以完美滿足客戶需求。