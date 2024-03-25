電子五哥設定2030減碳目標 緯創最積極、廣達減碳幅度最多

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-25 11:41

余佩儒提到，電子五哥皆已設定 2030 年減碳階段性目標，在減碳目標上以緯創最積極，規劃提前在 2030 年前達成 RE100、碳中和目標。余佩儒指出，如果以 2022 年減碳成效觀察，廣達在範疇一和範疇二溫室氣體排放量較 2021 年減少 53%，減碳幅度位居電子五哥之首。

整體來看，電子五哥在營運端溫室氣體排放量以範疇二為主，故電電子五哥減碳行動致力提高電力系統再生能源使用比例。另外，也持續著手在廠務、製程上的節能，不過這部分的減碳效果還是有限。

電子五哥也已進到價值鏈端範疇三溫室氣體排放量減碳，推動供應鏈減碳。然而，電子五哥對內部碳定價 (Internal Carbon Pricing；ICP) 的研究仍在初期階段或甚至尚未在永續報告書提及，僅有緯創在 2022 年永續報告提及預計於 2023 年研究內部碳定價機制。