電子五哥設定2030減碳目標 緯創最積極、廣達減碳幅度最多
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-25 11:41
近年低碳永續發展成全球趨勢，DIGITIMES 分析師余佩儒觀察，為因應電子業品牌業者淨零目標，電子五哥包括廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 與和碩 (4938-TW) 投入永續供應鏈，其中以緯創最積極，廣達減碳幅度最多。
余佩儒提到，電子五哥皆已設定 2030 年減碳階段性目標，在減碳目標上以緯創最積極，規劃提前在 2030 年前達成 RE100、碳中和目標。余佩儒指出，如果以 2022 年減碳成效觀察，廣達在範疇一和範疇二溫室氣體排放量較 2021 年減少 53%，減碳幅度位居電子五哥之首。
整體來看，電子五哥在營運端溫室氣體排放量以範疇二為主，故電電子五哥減碳行動致力提高電力系統再生能源使用比例。另外，也持續著手在廠務、製程上的節能，不過這部分的減碳效果還是有限。
電子五哥也已進到價值鏈端範疇三溫室氣體排放量減碳，推動供應鏈減碳。然而，電子五哥對內部碳定價 (Internal Carbon Pricing；ICP) 的研究仍在初期階段或甚至尚未在永續報告書提及，僅有緯創在 2022 年永續報告提及預計於 2023 年研究內部碳定價機制。
余佩儒也觀察，電子五哥從兩大路徑發展綠能新事業。路徑一從既有事業延伸技術創新，廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎 (6669-TW)、英業達伺服器事業皆投入開發液冷 (liquid cooling) 散熱技術。
在路徑二新興綠能商機衍生新事業方面，緯創從循環經濟切入衍生綠資源事業，而仁寶切入 ESG 碳管理、能源及充電管理等 SaaS 服務，和碩董事長童子賢則看好新型核電與核融合為未來新興能源。
余佩儒認為，由蘋果 (APPL-US)、DELL(DELL-US) 等品牌業者驅動的再生料使用需求，將牽動台灣電子代工業者對消費後再生塑膠 (Post-Consumer Recycled Plastic；PCR)、電子產品回收的重視，有望成為新興綠能商機。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇